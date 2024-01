Enula è una cantante di Abbiategrasso classe 1998. Nonostante la sua giovane età ha già avuto modo di ottenere un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica grazie al suo talento ed alla sua voce oltre uno stile inconfondibile. Di recente ha anche collaborato con i Tiromancino sulle note di Due Rose diventando, ancora di più, un volto conosciuto nel panorama musicale.

Voce di brani come Auricolari, Il Buio, Mai Nato, La Musica non C’è fino ad Impronte e Da Sola con Me per citarne alcuni. Ed oggi Enula è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Battito che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto al pianoforte e prodotto da Luca Mattioni.

La cantante Enula

Il significato di Battito

Battito, il nuovo singolo di Enula, rappresenta una sorta di viaggio emotivo attraverso il contrasto che si vive nelle relazioni. Il tutto, infatti, nasce da una riflessione sulla dicotomia tra l’inizio di una storia d’amore e la sua fine. Enula vuole mettere in contrapposizione la spontaneità che è la protagonista agli inizi di un rapporto con la staticità che invece lo diventa nei momenti vicini alla rottura che spesso sono calcolati e freddi proprio come delle formule matematiche. Questo singolo ha una marcia in più anche perché ci permette di vedere l’evoluzione artistica della giovane cantante che è in grado di esplorare mondi sonori diversi mantenendo, però, la propria identità musicale. A proposito di Battito, Enula rivela che:

“Quando le relazioni giungono al termine, tendiamo a concentrarci sul lato negativo, spesso per dimenticare ed andare oltre, ma io conservo l’amore e la forza che ci sono stati durante il percorso. Le esperienze che ci cambiano profondamente sono le più preziose e vorrei accogliere entrambi gli aspetti – il bello ed il brutto – nella mia vita”. Enula continua a confermarsi una delle voci femminili più amate nel mondo della musica italiana e sta compiendo un importante percorso di crescita grazie al suo talento innato, ma anche grazie al suo carattere, sempre pronta a mettersi in gioco e soprattutto sempre pronta a far emozionare i suoi fan e non solo grazie a tutti i suoi brani.

E tu sei un fan di Enula? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Battito? Ti aspettiamo nei commenti!