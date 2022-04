Il singolo “Envolver” di Anitta sta conquistando tutti. La canzone è diventata virale su TikTok, dove ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni.

Tutto è iniziato con un video che ha pubblicato l’artista brasiliana a una festa di Carnevale di fine Febbraio, dove Anitta esegue una coreografia che ha preso il nome di “El pasito di Anitta”.

“Envolver” segna un nuovo record nella carriera di Anitta. Infatti, è la prima artista brasiliana a raggiungere la Top 10 Global di Spotify con un singolo da solista.

Anitta ha conquistato il cuore dei fan italiani anche grazie alla sua collaborazione con Fred De Palma lo scorso anno, con il singolo “Un altro ballo”. Il brano è stato una delle hit dell’estate 2021.

Il successo di Anitta però non si ferma qui. È riuscita a superare Shakira ed è diventata l’artista latina con più ingressi nella Spotify Global Chart con 175 milioni di stream, più di 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 94 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Il significato di Envolver di Anitta

Il singolo, pubblicato nel Novembre dello scorso anno e il video ufficiale di “Envolver” hanno spinto Anitta a fare il passo più grande della sua carriera.

“Envolver” racconta la storia di due persone che si desiderano e hanno una forte intesa. L’artista si perde nei pensieri verso l’uomo dei suoi sogni e immagina come sarebbe stare con lui.

Nel video musicale, da una parte vengono mostrate le emozioni che Anitta affronta, con i pensieri sull’uomo dei suoi desideri e dall’altra, Anitta si mostra mentre balla intimamente e con mosse sensuali con un uomo, forse proprio quello che stava sognando.

Il video è stato diretto dalla stessa Anitta e prodotto da Harold Jimenez ed è già stato visto più di 55 milioni di volte.

Nel brano, Anitta mostra una grande versatilità a livello sonoro, ma anche linguistico, l’artista brasiliana canta, oltre che nella sua lingua nazionale portoghese anche in inglese o in spagnolo, come si nota nel suo singolo “Envolver”.

Traduzione del testo di Envolver (in aggiornamento)

Dimmi come facciamo

Se tu mi vuoi e anch’io voglio te

Volevo stare con te da molto tempo

Dimmi cosa vuoi fare

Questa è tutta la combinazione per voi

Non duro a lungo da single

Approfitta di me

E non ti coinvolgerò

So che lo stiamo facendo e che tornerai (indietro)

Un cane (danza) sul muro

Io sono un caso da risolvere

Ma non voglio coinvolgerti

Lo so che lo faremo e che tornerai (indietro)

Un cane (danza) per eccitarti

Attaccato al muro, attaccato al muro

Bere e fumare

Con te in una capsula

Perché ogni volta che ti vedo vuoi che balli (Oh, oh)

E voglio spezzarti

Prendilo come uno scherzo

E tra cinque minuti verrai

Mi hai fatto sciogliere

Solo Dio sa cosa mi hai fatto

Prendilo come uno scherzo

E tra cinque minuti verrà da te

Mi hai fatto sciogliere

Solo Dio sa cosa mi hai fatto

E non ti coinvolgerò

So che lo stiamo facendo e che tornerai (indietro)

Un cane (danza) sul muro

Io sono un caso da risolvere

Ma non voglio coinvolgerti

Lo so che lo faremo e che tornerai (indietro)

Un cane (danza) per eccitarti

Attaccato al muro, attaccato al muro

Sesso e alcol

Qualunque cosa accada, rimarrà qui

So che non mi scorderai

Se faccio l’amore con te, se faccio l’amore con te

Sesso e alcol

Qualunque cosa accada, rimarrà qui

So che non mi scorderai

Se faccio l’amore con te, se faccio l’amore con te

E non ti coinvolgerò

So che lo stiamo facendo e che tornerai (indietro)

Un cane (danza) sul muro

Io sono un caso da risolvere

Ma non voglio coinvolgerti

Lo so che lo faremo e che tornerai (indietro)

Un cane (danza) per eccitarti

Attaccato al muro, attaccato al muro

Bere e fumare

Con te in una capsula

Perché ogni volta che ti vedo vuoi che balli (Oh,oh)

E voglio spezzarti

Bere e fumare

Con te in una capsula

Perché ogni volta che ti vedo vuoi che balli (Oh,oh)

E voglio spezzarti

Dimmi come facciamo

Se tu mi vuoi e anch’io voglio te

Volevo stare con te da molto tempo

Dimmi cosa vuoi fare

E tu, hai ascoltato “Envolver” di Anitta? Ti aspettiamo nei commenti!