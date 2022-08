Lutto nel mondo del cinema e del teatro, all’età di 96 anni per la morte di Enzo Garinei, fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro. Artista poliedrico che ha partecipato ad oltre 70 film, diversi spettacoli teatrali e si dilettava anche come doppiatore in alcune circostanze. Spesso appariva nelle produzioni del fratello come “Alleluia brava gente” e “Aggiungi un posto a tavola”.

Garinei era nato a Roma il 4 Maggio 1926, esordì giovanissimo in Signorinella di Mario Mattoli, seguito poi da Totò le Mokò. Fondamentale il suo rapporto con il principe De Curtis, con il quale ha girato moltissimi film come caratterista e che fu per lui un grandissimo maestro, “da lui ho imparato tutti i tempi comici” raccontava.

Morte Enzo Garinei: la sua carriera

Dopo il debutto nel 1949, Enzo comincia ad apparire su molti set, tra cui quello de “I delfini”, pellicola del 1960 accanto a Tomas Milian, Claudia Cardinale e Anna Maria Ferrero.

Nel 1982 Enzo Garinei ottiene una parte in Banana Joe, uno dei film più famosi con protagonista Bud Spencer, mentre la sua ultima parte assoluta in un film al cinema risale al 2019 in” Appena un minuto” di Francesco Mandelli.

Fino al 2008 è stato anche, saltuariamente, doppiatore, il suo personaggio più noto da lui doppiato è probabilmente quello di George Jefferson, interpretato da Sherman Hemsley della sitcom I Jefferson andata in onda dal 1975 al 1985. Doppiò anche Stan Laurel, il famoso Stanlio, in alcune comiche e film. Nel Luglio 2009 ha vinto il riconoscimento speciale Leggio d’oro “Alberto Sordi”.

Per quanto riguarda la sua carriera teatrale, ha lavorato in molti spettacoli, la maggior parte diretti da suo fratello Pietro e altri di Sandro Giovannini.

Alla carriera cinematografica si è affiancata anche quella televisiva, infatti era apparso insieme a Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva Io e la mamma del 1997 e anche in qualche episodio di Don Matteo.

Nel 2008 e nel 2009 è stato fra i protagonisti di “Facciamo l’amore”, a fianco di Gianluca Guidi e Lorenza Mario e di Aggiungi un posto a tavola, sempre a fianco di Gianluca Guidi e con Marisa Laurito.

Garinei ha sempre coltivato la carriera cinematografica senza mai tralasciare anche quella teatrale, in particolare le commedie musicali. Solo due anni fa, infatti, era ritornato in tournée con la nuova edizione teatrale dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi interpretando dal vivo “la voce di Dio”, ottenendo un sentito riconoscimento da parte del pubblico.

