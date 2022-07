Venerdì 15 luglio è tornata una delle nuove promesse della musica italiana, Janine Tshela Nzua, in arte Epoque (artista di origine congolese classe ’92) con “Tout va bien“, un brano vivace e allegro perfetto per essere ballato durante le lunghe ed afose sere estive.

Per riportare le parole della stessa Epoque in merito al suo singolo:

“Questo è il mio primo brano estivo; nella copertina ho deciso di inserire una mia foto da bambina per esaltare il ricordo più ingenuo e puro che avevo di me stessa e che col passare degli anni ho scoperto essere il mio punto di forza, la mia armatura, il mio scudo.”

Ricordiamo che sta per iniziare il tour di Epoque: il prossimo weekend l’artista si esibirà all’Apolide Festival, in quel di Vialfrè in provincia di Torino, e successivamente parteciperà al Jova Beach Party, dove canterà insieme a Jovanotti.

Significato della canzone

Per citare ancora le parole di Epoque, in merito al significato della sua “Tout va bien“:

“Nei periodi più bui, quando ero piccola, mi chiedevo sempre se sarei riuscita ad abbattere le difficoltà, a credere davvero in me stessa o ad essere me stessa. Nel brano quando canto Tout va bien con te è come se rassicurassi la bambina che vive ancora dentro di me che, nonostante tutto, andrà tutto bene alla fine. “Tout va bien” è una frase semplice, di tutti i giorni, ma che possiede un grande effetto positivo ed è diventato quasi un mantra per me”.

Un brano che dunque, oltre ad essere pervaso da sonorità allegre e ritmate, è anche un inno alla speranza e all’ottimismo.

Testo della canzone

[Intro]

Epoque

Yeh

[Verso 1]

Bebé, ho te toujour, lo sai

E la cité è buia ormai

E qui trovi un po’ di me

E io prendo un poco di te

Eza ya yo motema na ngai

E la cité è buia ormai

E qui trovi un po’ di me

E io prendo un poco di te

Un poco di te

[Pre-Ritornello]

Siamo fragili e nulla può dividerci, yah, yah

Tout va bien se penso a te

Tutti i problemi sembreranno solo film, yah, yah

Tout va bien con te

[Ritornello]

Bebé, tout va bien

E il sole si alzerà

Lo guarderò con te

Brilliamo ancora une fois

Bebé, tout va bien

Tout va bien

Tout va bien

Si tu es avec moi

(Si tu es avec moi)

(Si tu es avec moi)

[Verso 2]

Oh, baby, oh oh

Non saremo mai così

Come quеlli là jamais

Bastava solo un motivo e

Bebé, ho te toujour, lo sai

E la cité è buia ormai

Tutto cambia е noi no, no, no

[Pre-Ritornello]

Siamo fragili e nulla può dividerci, yah, yah

Tout va bien se penso a te

Tutti i problemi sembreranno solo film, yah, yah

Tout va bien con te

[Ritornello]

Bebé, tout va bien

E il sole si alzerà

Lo guarderò con te

Brilliamo ancora une fois

Bebé, tout va bien

Tout va bien

Tout va bien

Bebé, tout va bien

Tout va bien

Tout va bien

Si tu es avec moi

Si tu es avec moi

Si tu es avec moi.

Che ci dite di questa canzone? L’avete già ascoltata o l’ascoterete? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!