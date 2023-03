Ho appena finito di vedere Era Ora, commedia romantica italiana rilasciata su Netflix e ti devo subito dire una cosa: mi è piaciuta.

Questo film diretto da Alessandro Aronadio vede tra gli attori protagonisti Barbara Ronchi, Edoardo Leo, Mario Sgueglia, Raz Degan, Andrea Purgatori, Francesca Cavallin e Massimo Wertmuller nei ruoli principali. Dura 108 minuti ed è stato scritto da Alessandro Aronadio e Renato Sannio.

La struttura di una commedia romantica è solitamente semplice: l’incontro casuale, la resistenza iniziale, l’amicizia riluttante, l’angoscia romantica, la coppia, il conflitto e infine la risoluzione. Era Ora, però, salta direttamente alla fase della coppia e si muove lentamente attraverso la sezione del conflitto per tutta la sua durata. Non cerca di essere moralista o particolarmente profonda riguardo agli argomenti trattati. Al contrario, decide di seguire il protagonista con grazia ed empatia mentre compie ripetutamente scelte sbagliate.

Uno degli aspetti migliori di questo film è la componente visiva e il design della produzione. Ci sono diverse location nel film, ma la casa del protagonista è forse la più rappresentativa per come segna il passare del tempo e i cambiamenti nella storia. Praticamente, la casa è un ottimo narratore per mostrare quando le cose vanno bene o male. A differenza di altre location, questa rivela ogni emozione in modo chiaro, anche a prima vista. Questo tipo di narrazione è presente in tutto il film.

Le tecniche di montaggio sono particolarmente efficaci nel trasmettere il trascorrere del tempo attraverso semplici tecniche di ripresa e accorgimenti pratici, dando l’illusione che la transizione da un anno all’altro sia fluida. Sebbene molti si aspettino elementi di fantascienza, il film è in gran parte un commento metaforico sulla società capitalistica e sulla caduta della consueta struttura delle relazioni eterosessuali a causa di essa.

Il nocciolo della questione è abbastanza semplice. Si tratta di trovare l’amore anche dopo che il tempo ha fatto il suo corso ed eroso la forza dell’amore tra due persone. I dialoghi sono ben scritti, i personaggi sono ben delineati e ciascuno degli attori di supporto ha avuto l’opportunità di interpretare ruoli profondi. Questi secondi personaggi non esistono solo per servire il personaggio principale, ma piuttosto gli ruotano attorno come accade nella vita reale.

È estremamente rinfrescante vedere un film romantico o un film sull’amore perduto che non prevede dichiarazioni esagerate e riconosce la loro natura irrealistica. Soprattutto, questo Era Ora è pratico e realistico; sebbene la premessa sia piuttosto fantastica, la storia è radicata nella verità e nel realismo. Questo film è un ottimo esempio di realismo magico, dove gli elementi del film si incastrano come per magia, ma la trama prosegue in un mondo narrativo in cui le leggi attuali della realtà si applicano.

La parte migliore del realismo magico è la crescita in tempo reale del personaggio. Questa narrazione è quasi un oggetto amorfo che i personaggi affrontano come persone reali per giungere alla sua conclusione. Nel film, il personaggio interpretato da Edoardo Leo è costretto a passare attraverso strane situazioni nella vita per fare i conti con il modo in cui ha trattato se stesso e le persone intorno a lui.

Ho apprezzato questo film come chiunque ama una buona commedia romantica sincera. Era Ora riesce a bilanciare bene gli elementi di realtà e magia, raccontando al contempo una splendida storia di un uomo che ritrova l’amore nella sua vita. Nel complesso, fa un ottimo lavoro nel coinvolgere il pubblico e offrirgli qualcosa di interessante su cui riflettere.

Curiosamente, non vi è quasi nessun aspetto di questo film che sembri fuori luogo o problematico. Tutte le decisioni dei personaggi sono coerenti e giuste; sono state prese in buona coscienza e hanno deciso di ferire gli altri solo quando la situazione lo richiedeva. Questa è una bella e divertente commedia romantica da godersi con gli amici o semplicemente per un po’ di tempo in solitaria con una vaschetta di gelato (non al cioccolato se sei allergico) e qualche cuscino.

Era Ora è attualmente disponibile in streaming su Netflix. Qual è l’aspetto che più ti è piaciuto di questo film? Dimmelo nei commenti qui sotto.