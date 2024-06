Non capita spesso che una serie possa vantare una performance così coinvolgente da far dimenticare i difetti della trama e di alcuni personaggi. Ma potrebbe essere il caso di “Eric”, una miniserie ambientata nella New York del 1985, con Benedict Cumberbatch nei panni di un papà in crisi dopo la scomparsa di suo figlio.

All’inizio della serie vediamo subito un detective di colore della polizia di New York parlare di un bambino scomparso, Edgar Anderson (Ivan Morris Howe), durante una conferenza stampa. Vediamo anche il volto afflitto del padre di Edgar, Vincent (Benedict Cumberbatch).

Quarantotto ore prima, Edgar disegna dei personaggi su un quaderno. Si trova sul set di “Good Day Sunshine”, il programma per bambini co-creato da suo padre Vincent. Vediamo Vincent e altri burattinai lavorare con i loro personaggi davanti a un pubblico di bambini entusiasti.

Edgar aspetta il padre mentre il personale di produzione del programma si riunisce. Lennie (Dan Fogler), lo showrunner, vuole introdurre della musica particolare nello show, ma Vincent si oppone fermamente, sostenendo che il programma non dovrebbe inseguire le mode (è il 1985, per inciso). Tornando a casa, vediamo esempi dei pregiudizi e della rabbia di Vincent; intravediamo anche il quartiere difficile in cui vivono.

Rincasati, Edgar assiste a una scena quotidiana tipica: suo padre litiga con sua madre Cassie (Gaby Hoffmann). Spesso Vincent beve molto prima di litigare. Sebbene incoraggi Edgar a disegnare i suoi personaggi, non ascolta suo figlio quando egli propone un nuovo personaggio per lo show, un mostro chiamato Eric.

La mattina seguente, mentre Vincent e Cassie cercano di parlare del litigio della sera precedente, Edgar va a scuola da solo invece di aspettare il padre. Questa è l’ultima volta che i suoi genitori lo vedranno.

Vincent, che va al lavoro con la testa sanguinante, è talmente arrabbiato da interrompere una scena del suo programma con insulti diretti al candidato sindaco Richard Costello (Jeff Hephner), presente nel pubblico. Ignora i messaggi telefonici di Cassie fino a sera e, quando torna a casa, scopre che Edgar non è mai tornato da scuola.

Michael Ledroit (McKinley Belcher III), un detective della sezione persone scomparse del NYPD, riceve la segnalazione della scomparsa di Edgar. Parla con i genitori e il custode dell’edificio, George (Clarke Peters), che è stato l’ultimo a vedere Edgar.

Ledroit passa le notti frequentando un club e indagando su uno spacciatore chiamato Gator (Wade Allain-Marcus), appena uscito di prigione e forse collegato a un traffico di minori. Vede anche due poliziotti corrotti ricattare un altro spacciatore nel bagno. Pensa che ci possa essere una connessione con la scomparsa di Edgar, ma il suo capo gli dice di smettere di andare in quel club da solo.

Nel frattempo, con Edgar ancora scomparso, Vincent beve e lavora di più per intorpidire il dolore. Rivede i disegni del mostro Eric fatti da Edgar. Una mattina, si sveglia con i postumi di una sbornia e vede un mostro peloso che somiglia a Eric… continuerà a vederlo per molto tempo.

Mentre Vincent passa le mattine a bere vodka e le notti a ballare e parlare con un mostro peloso, il detective Ledroit è impegnato a dare la caccia a reti di pedofili e a sorvegliare i bagni dei nightclub dove uomini sessualmente insicuri minacciano di tagliarsi a vicenda le palle.

McKinley Belcher III come il Detective Ledroit.

La brusca alternanza tra le due storie è in qualche modo bilanciata dall’ambientazione che hanno in comune: una visione affascinante e sporca della Manhattan degli anni ’80, creata dallo scenografo Alex Holmes. Raramente New York City è stata rappresentata così piena e lurida in senso positivo, e la regista Lucy Forbes utilizza il trambusto della città per sottolineare che chiunque sembra sospetto quando si cerca un ago in un pagliaio gigantesco e sporco. Con finali aperti trasparenti alla fine della maggior parte degli episodi, un ritmo fluido e la naturale curiosità umana di scoprire cosa è successo, gli episodi scorrono velocemente, ma non sono facili da guardare. Quella sensazione di instabilità non svanisce mai del tutto, e il mondo oscuro e pericoloso che domina metà della serie lascia un sapore amaro che persiste dopo i titoli di coda.

Questa serie drammatica abbraccia non solo la rottura del matrimonio, il conflitto intergenerazionale, la dipendenza, l’infedeltà, il dolore, la perdita e il crollo psicologico, ma anche la corruzione municipale. Ci troviamo nella New York degli anni ’80, una città allo stesso tempo affascinante e lurida, dove quasi ogni istituzione o individuo è coinvolto in qualche affare losco. La serie tocca anche i pregiudizi razziali e la politica, gli abusi sui minori, la crisi delle droghe e dei senzatetto e l’omofobia sistemica, che ha trovato nuova forza con l’avvento dell’HIV e dell’AIDS, devastando la comunità gay.

Il punto di incontro di molti di questi temi è il detective Michael Ledroit (interpretato da McKinley Belcher III), un uomo di colore e gay non dichiarato che, a casa, si prende cura del suo compagno morente. La profondità e la tenerezza della loro relazione, delineata in poche scene, è straziante. Ledroit è convinto che il nightclub locale Lux, gestito da Gator, un ex detenuto, sia il luogo di attività ancora più oscure rispetto a quelle usuali nei nightclub degli anni ’80 a New York. Gradualmente si ritrova coinvolto con Gator e i poliziotti che infestano il locale. Quando Edgar scompare, Ledroit riporta alla luce il caso di un altro bambino scomparso – un ragazzo nero, Marlon Rochelle, la cui madre Cecile (interpretata da Adepero Oduye) ha passato un anno a lottare per ottenere una minima parte dell’attenzione della polizia o dei media che la scomparsa di Edgar ha ricevuto automaticamente.

Senza dubbio verranno assegnati premi a Cumberbatch per il suo ritratto della discesa di Vincent nella disperazione e nella follia. Ma anche la performance di Belcher è una meraviglia.

