Se come me sei sempre alla ricerca di un buon film da vedere su Netflix, allora prendi subito nota di Estraneo a Bordo, un nuovo sci-fi in uscita sulla piattaforma di streaming che ti toglierà il fiato sin dalla visione del trailer.

Proprio nelle ultime ore infatti è stato pubblicato il trailer ufficiale del film, che puoi vedere in cima all’articolo, un trailer che ci fa capire subito il tipo di storia e la portata emotiva che si porta dietro.

Trama e analisi del trailer di Estraneo a bordo

Guardando il trailer del film, capiamo da subito che ci troviamo, da inizio a fine, su una navicella spaziale destinata a raggiungere il pianeta Marte, con a bordo 3 astronauti (e scienziati) partiti per un’importante missione biennale. Purtroppo però, in fase di decollo, un ingegnere si ritrova a partire a sua volta come intruso.

Da quello che capiamo dal trailer l’uomo, intento a controllare alcune parti meccaniche del mezzo spaziale, non riesce ad uscire in tempo e parte quindi insieme agli altri alla volta di Marte. L’uomo, comprensibilmente, sviene, per poi risvegliarsi ore dopo il decollo, impossibilitato a tornare indietro e costretto quindi ad affrontare un viaggio di due anni lontano da casa e dai suoi cari.

Ma questo non è l’aspetto peggiore della storia, perché ben presto l’equipaggio si rende conto che avere una persona in più a bordo comporta molti problemi, in quanto la navicella è nata per trasportare e far sopravvivere solo 3 persone, non di più. La vita di tutti loro è in grande pericolo. In nome della scienza e del successo della missione, riusciranno a trovare una soluzione?

Il cast del film è molto promettente: abbiamo infatti i tre scienziati interpretati da Toni Collette, Anna Kendrick e Daniel Dae Kim, e infine l’estraneo a bordo interpretato da Shamier Anderson.

A me il trailer ha messo letteralmente i brividi, perché amo le storie ambientate nello spazio, e non vedo l’ora di vedere Estraneo a bordo. A proposito: il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 aprile.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua sul trailer di Estraneo a bordo.