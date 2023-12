Gli Eugenio in Via Di Gioia sono un gruppo musicale che ha visto la luce nel 2012 a Torino. Un nome particolare che attira l’attenzione e che nasce dall’unione di Eugenio Cesaro, Paolo Di Gioia ed Emanuele Via, ovvero i tre membri fondatori del gruppo. C’è anche un quarto nome, Lorenzo Federici che, però, è subentrato in un secondo momento dando il nome al loro primo album.

Inizialmente nascono come artisti di strada, soprattutto dopo aver intrapreso un live on the road con i viaggiatori di un treno veloce in ritardo di oltre sei ore. Nel 2013 prendono parte alla quinta edizione del Reset Festival a Torino dove conquistano il premio come Il migliore per noi. Da quel momento inizia la svolta per la loro carriera. Nel 2019 partecipano a Sanremo Giovani con il brano Tsunami. Voce di brani come Giovani Illuminati, Chiodo fisso, Cerchi, Camera mia, Lettera al prossimo fino ad arrivare a Non vedo l’ora di abbracciarti e Terra per citarne alcuni. Ed oggi Gli Eugenio in Via Di Gioia sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 dicembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Lentiggini che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il gruppo musicale Eugenio in Via Di Gioia

Il significato di Lentiggini

Lentiggini, il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia, in realtà circolava già da un pò nel mondo virtuale. Su TikTok, infatti, era da un pò di giorni che diversi creator usavano questo brano misterioso che cantava: “Lentiggini sopra la faccia..condividiamo il cuore, la pelle e le braccia..siamo fuliggine, eravamo legno”. Un ritornello che ha incuriosito le persone che non conoscevano la canzone e che, per questo motivo, hanno iniziato a domandarsi di chi potesse essere. Ed oggi il mistero è stato finalmente svelato. Lentiggini ha un significato che possiamo definire semplice e difficile nello stesso tempo perché ci racconta che per definirci in modo singolare, dobbiamo riuscire a definirci anche come insieme.

Ovviamente sappiamo che se si è uniti si è più forti anche perché nessuno si salva da solo. Insieme vuol dire confronto, condivisione ed accettazione delle diversità. Isolarsi non serve a niente, la cosa più importante è quella di allungare la mano e trovare il confronto in altre persone. Proprio le lentiggini se prese singolarmente possono essere diverse, ma nell’insieme sono belle e diventano una particolarità della persona.

E tu sei un fan degli Eugenio in Via Di Gioia? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Lentiggini? Ti aspettiamo nei commenti!