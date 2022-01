Dopo tre anni di attesa, finalmente è arrivata la seconda stagione di Euphoria, la serie tv di HBO diretta da Sam Levinson. Ancora una volta il motivo di una così lunga attesa va dato alla pandemia di Covid-19 che ha rallentato in tutto il mondo le produzioni di serie tv e anche film.

Nonostante questo lungo stop, Euphoria torna con 8 nuovi episodi che promettono di ripagarci dalla lunga attesa. Gli ultimi episodi che ci erano stati donati erano della puntate speciali dedicate alle protagoniste, Rue e Jules, che ci hanno aiutato a sopportare questa estenuante attesa.

Ora però c’è voglia di nuovo! Andiamo quindi subito a vedere quale sarà la trama e il cast di questa nuova stagione, ma soprattutto dove potremo vedere Euphoria 2.

La trama e il cast di Euphoria 2

Prima di passare a quello che ci aspetta in questa nuova stagione, è bene fare un veloce recapitolo di quanto successo nelle ultime puntate.

Dalle puntate speciali, sappiamo che il rapporto tra Rue e Jules è ormai compromesso e che non potrà mai più essere come quello di un tempo. Rue ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti, anche se continua a provare ad uscirne, mentre invece Jules, dopo essere stata lontana per un po’, si ristabilisce a East Highland.

Ma cosa succederà in questa nuova stagione? Dal trailer che puoi vedere in cima all’articolo, vediamo che Rue tenta ancora una volta di uscire dal giro della dipendenza questa volta senza contare su Jules, con la quale aveva instaurato un rapporto tossico per entrambe, anche se per motivi diversi. Jules, dal canto suo, tenta di ritrovare un suo equilibrio dopo il suo ritorno.

E poi ci sono Cassie, Kat, Nate e Maddy, anche loro alle prese con i propri problemi.

Nel cast ritroviamo Zendaya e Hunter Schafer, ma non solo; ci saranno anche Sydney Sweeney nei panni di Cassie, Alexa Demie in quelli di Maddy, Barbie Ferreira in quelli di Kat e Jacob Elordi in quelli di Nate.

Dove e quando vedere Euphoria 2?

La seconda stagione di Euphoria sarà disponibile da noi a partire dal 10 gennaio 2022, così come negli Stati Uniti, e potrà essere vista su Sky e su Now (ex Now TV).

Il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile alle 3.00 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su Now, mentre dal 17 settembre partirà la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now.

E tu la guarderai Euphoria 2 subito, in lingua originale con sottotitoli, o aspetterai fino a settembre? Lascia un commento per farcelo sapere.