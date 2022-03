Euphoria è una serie televisiva statunitense che, dal 2019, va in onda su HBO, mentre in Italia è disponibile su Sky e su Now, con all’attivo due stagioni con otto episodi ciascuna. Racconta la storia di un gruppo di studenti delle scuole superiori che inizia la scoperta della propria identità esplorando il mondo che, però, non è pieno di cose positive come vogliono far credere loro, ma ci sono traumi, social media, amori non corrisposti ed amicizie finite male ad essere i protagonisti.

Si aspettano con ansia i nuovi dettagli sulla terza stagione che è stata confermata (e che forse coinciderà con il capitolo finale) e che potrà contare ancora su Zendaya nel cast. Ansia e curiosità che sono aumentate, a maggior ragione dopo che Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max, ha affermato che:

“Lascerò che Zendaya e Sam parlino di questo. Sono davvero emozionata ed entusiasta delle loro idee sulla terza stagione. Lascerò molto spazio alla loro creatività, perché mi fido della loro visione. Faremo in modo che il nostro team di creativi ci indichi la strada giusta”.

Jules e Rue in una scena di Euphoria

Il successo raggiunto dalla serie tv è palese ed è impossibile non notarlo grazie ai suoi ascolti da record, ma anche grazie alle diverse mode che sono entrate a far parte della vita di tutti i giorni, come i particolari make up. Ma è proprio la seconda stagione ad aver attirato maggiormente l’attenzione, ottenendo un nuovo record di ascolti negli Stati Uniti, ma soprattutto raggiungendo un traguardo importante e diventando la serie tv più vista su HBO dal 2004, seconda solo a Game of Thrones che, ovviamente, sappiamo essere una serie inarrivabile e con record su record. Basta pensare che l’ultimo episodio di Euphoria, andato in onda la scorsa domenica, ha tenuto incollati allo schermo 6,6 milioni di telespettatori che addirittura hanno mandato in crash l’app HBO Max che si è interrotta a causa del sovraccarico di collegamenti dovuto ai fan della serie che si erano collegati tutti contemporaneamente per assistere all’episodio finale. Inoltre, l’emittente ha rivelato come ogni episodio abbia raggiunto i 16,3 milioni di spettatori di media ed anche sui social network non si parlava d’altro, con ben 34 milioni di tweet su Euphoria e ciascun episodio commentato in tempo reale dai veri appassionati.

E tu sei un fan di Euphoria? Ti aspettavi questo successo che ha raggiunto la serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!