Euphoria è una serie televisiva statunitense che, dal 2019, va in onda su HBO, mentre in Italia è disponibile su Sky e su Now, con all’attivo due stagioni con otto episodi ciascuna. Racconta la storia di un gruppo di studenti delle scuole superiori che inizia la scoperta della propria identità esplorando il mondo che, però, non è pieno di cose positive come vogliono far credere loro, ma ci sono traumi, social media, amori non corrisposti ed amicizie finite male ad essere i protagonisti.

Insomma, tutti gli ingredienti per una trama in grado di affascinare. Nonostante il grande successo, però, al momento Euphoria sta vivendo una fase di standby. Ci si aspettava la terza stagione già per lo scorso anno tanto che si dava per scontato anche il rinnovo per un quarto capitolo, ma così non è stato. Ed anzi i rumors vociferavano, sempre di più, della possibilità che Euphoria potesse non tornare più sui piccoli schermi. Ma cosa sta succedendo?

Zendaya che è la protagonista più amata e seguita, il volto più amato della serie che le ha permesso di raggiungere un record vincendo due Emmy Awards di seguito, ha ammesso che lei stessa, nonostante sia anche la produttrice esecutiva di Euphoria non ha notizie a riguardo e che purtroppo la realizzazione della terza stagione non dipende da lei. Ovviamente, però, lei è pronta per tornare a vestire i panni di Rue il prima possibile. Lo ha rivelato durante la premiere di Challengers andata in scena a Los Angeles e dove ha scambiato due chiacchiere con Variety affermando tutto questo e rivelando che:

“Se è giusto per i personaggi e tutto va come dovrebbe, certo. Ma va oltre le mie possibilità”.

Zendaya con il suo Emmy Awards

Sappiamo che lo scorso marzo si è annunciato ufficialmente il rinvio della terza stagione di Euphoria da parte di HBO a data da destinarsi, ma comunque il tutto accompagnato da parole positive e di confronto con Sam Levinson ed il suo staff pronti a realizzare un terzo capitolo eccezionale e di successo. Il ritardo pare essere dovuto a divergenze creative: da una parte Sam Levinson che vuole fare un salto temporale di ben cinque anni con Rue pronta a diventare investigatore privato, dall’altra parte Zendaya che invece vorrebbe vedere il suo personaggio nelle vesti di madre surrogata. Sicuramente con il tempo si riuscirà a trovare una soluzione che possa andare bene a tutti. Nel frattempo anche Storm Reid, attrice che veste i panni della sorella di Rue, si è detta pronta a ricominciare:

“Spero che gli spettatori e i fan riescano a finire la serie tv. Penso che dovremmo gestirla con cura. Ci abbiamo messo il cuore e l’anima”.

Tutti i personaggi del cast di Euphoria non vedono l’ora di tornare sul set per la terza stagione anche se, ovviamente, bisogna fare attenzione e far coincidere i tempi perché, ora, ciascuno di loro ha una carriera professionale in ascesa grazie ad Euphoria ed hanno nuovi lavori. La cosa più importante, però, è il fatto che la terza stagione di Euphoria non verrà cancellata, ma è solo posticipata. Questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan.

E tu sei un fan di Euphoria? Secondo te cosa succederà nella terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!