Tutti gli appassionati di cinema saranno lieti di sapere che la European Film Academy ha annunciato le nomination per la 34esima edizione degli European Film Awards. Gli oltre 4.100 membri dell’Academy voteranno, adesso, i vincitori che saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione l’11 dicembre a Berlino.

Grande attesa, quindi, per sapere chi sarà il vincitore, e tra i favoriti ci sono i film Titane, vincitore della Palma d’oro a Cannes di Julia Ducournau (Raw – Una cruda verità, Mange, Servant), il dramma del 2020 di Florian Zeller (Tutti pazzi in casa mia, Une Heure de tranquillité, Avant de s’envoler) e due volte vincitore dell’Oscar, The Father, e Quo Vadis Aida? di Jasmila Zbanic (Il segreto di Esma, For Those Who Can Tell No Tales, Love Island), nominato all’Oscar alla 93a edizione: sono tutti a pari merito, avendo ottenuto quattro menzioni ciascuno.

Titane è la candidatura all’Oscar di quest’anno dalla Francia e, allo stesso modo, molti altri candidati per l’International Feature Academy Award agli EFA. Sono stati inclusi, inoltre, anche i film È stata la mano di Dio –The Hand Of God di Paolo Sorrentino (Le conseguenze dell’amore, This Must Be the Place, The new Pope) e Compartment No. 6 – Scompartimento n. 6 – In viaggio con il destino di Juho Kuosmanen (Taulukauppiaat, La vera storia di Olli Mäki), rispettivamente dall’Italia e dalla Finlandia. Ciascuno di questi film, insieme ai titoli di cui sopra, è nominato nella categoria European Film 2021 ed entrambi figurano in tre diverse gare.

Agli European Film Awards 2021 Paolo Sorrentino rappresenterà il nostro Paese con il film “È stata la mano di Dio”

Per quanto riguarda noi, dunque, arrivano novità molto positive! Grande trepidazione, infatti, così come c’era da immaginarsi, per l’Italia che quest’anno è decisamente ben rappresentata, visto che l’ultimo film del regista Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, è stato scelto per rappresentare il nostro Paese alla competizione degli Oscar per la categoria Miglior Film Internazionale, e ha conquistato delle prestigiose e preziose candidature nelle categorie principali.

Ducournau, Zeller, Zbanic e Sorrentino sono tutti in corsa per ottenere il premio come miglior regista europeo 2021 mentre Radu Jude (Inimi cicatrizate, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, Tipografic majuscul) completa il campo per il suo Bad Luck Banging Or Loony Porn, che è il film con il quale la Romania si presenta agli Oscar. Altri nominati agli EFA in varie categorie che rappresentano anche i loro paesi d’origine per gli Oscar quest’anno includono il film norvegese The Worst Person In The World, e abbiamo anche la Danimarca con Flee e l’Austria con Great Freedom.

Filippo Scotti, protagonista del film È stata la mano di Dio

Tutte le nomination della 34esima edizione

Ecco l’elenco delle nomination annunciate oggi:

FILM EUROPEO 2021

SCOMPARTO N. 6, regia: Juho Kuosmanen

QUO VADIS, AIDA?, regia: Jasmila Žbanić

IL PADRE, regia: Florian Zeller

LA MANO DI DIO, regia: Paolo Sorrentino

TITANE, regia: Julia Ducournau

COMMEDIA EUROPEA 2021

NINJABABY, regia: Yngvild Sve Flikke

IL MATTINO DOPO, regia: Méliane Marcaggi

LA GENTE DI SOPRA, regia: Cesc Gay

DOCUMENTARIO EUROPEO 2021

BABI YAR. CONTESTO, regia: Sergei Loznitsa

FLEE, regia: Jonas Poher Rasmussen

IL SIGNOR BACHMANN E LA SUA CLASSE, regia: Maria Speth

ADDOMANDO IL GIARDINO, regia: Salomé Jashi

IL RAGAZZO PI BELLO DEL MONDO, regia: Kristina Lindström & Kristian Petri

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO 2021

ANCHE I TOPI APPARTENGONO AL CIELO, dirs: Denisa Grimmová & Jan Bubeníček

FLEE, regia: Jonas Poher Rasmussen

THE APE STAR, regia: Linda Hambäck

DOV’È ANNE FRANK, regia: Ari Folman

WOLFWALKERS, regia: Tomm Moore e Ross Stewart

REGISTA EUROPEO 2021