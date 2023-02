Subito dopo il Festival di Sanremo, l’attenzione rimane puntata sul mondo della musica ed, in particolare modo, sull‘Eurovision Song Contest. Come sappiamo, infatti, il vincitore della kermesse canora prenderà parte alla manifestazione musicale molto amata in tutta Europa.

Spazio, quindi, a Marco Mengoni che ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest anche se, al momento, non sappiamo ancora se parteciperà con Due Vite, il brano vincitore all’Ariston, o con una canzone più movimentata. Lo scorso anno l’Eurovision Song Contest è andato in scena a Torino ed ha visto trionfare l’Ucraina con la Kalush Orchestra ed il brano Stefania. Purtroppo, nel corso di un anno, la situazione nel paese non è migliorata e quindi la kermesse andrà in scena nel Regno Unito, precisamente a Liverpool. Tuttavia, ciò che attira maggiormente l’attenzione, è la possibilità che a Liverpool non ci sarà solo Marco Mengoni come cantante italiano. Ma come è possibile questo? Forse i più attenti ricorderanno lo scorso anno quando Achille Lauro ha partecipato all’Eurovision Song Contest nonostante la presenza dei Maneskin, i vincitori del Festival di Sanremo. È stato possibile perché Achille Lauro ha partecipato in rappresentanza di San Marino. Un gesto che non è piaciuto molto agli italiani, ma che ogni anno vede sempre più nomi del nostro mondo musicale provarci per poi partecipare all’Eurovision Song Contest.

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2023

Quest’anno, infatti, sono diversi i nomi che parteciperanno a Una voce per San Marino. Dopo i ritiri di Pamela Prati (in quanto legata ad un contratto in esclusiva con Mediaset a seguito del Grande Fratello Vip) e di Matteo Faustini, sono rimasti i seguenti semifinalisti: Alessandro Coli, Deborah Iurato, Eiffel 65, Francesco Monte (che aveva già partecipato anche lo scorso anno), Le Deva, Lorenzo Licitra, Massimo Di Cataldo, Moreno e Roy Paci. La finale andrà in scena sabato e la curiosità è tanta. Infatti è proprio dallo scorso anno che Una Voce per San Marino è diventata una via secondaria per alcuni artisti italiani che non sono neanche arrivati al Festival di Sanremo, ma che vogliono provare l’ebrezza di partecipare all’Eurovision Song Contest che, quest’anno, si terrà dal 9 al 13 maggio. La finale sarà condotta da Jonathan Kashanian e da Senhit e sarà possibile vederla su San Marino Rtv. Sono 22 i concorrenti che si sfideranno per la vittoria, ma sono oltre 100 i semifinalisti. A giudicare la fase semifinale saranno Mimmo Paganelli, Emilio Munda, Christine Grimandi, Lia Fiorio e Senatore Cirenga, mentre sarà Al Bano il presidente di giuria della serata finale. Anche Ginevra Lamborghini ci aveva provato con il brano Tu non mi vuoi, ma non è riuscita ad accedere alla semifinale in quanto pare che la sua esibizione non sia piaciuta né alla giuria né al pubblico. Non ci resta altro che aspettare sabato per vedere se un secondo nome italiano salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest oltre Marco Mengoni.

E tu cosa ne pensi di questa “tattica” di partecipare a nome di San Marino all’Eurovision Song Contest? Secondo te chi dei semifinalisti si aggiudicherà la possibilità? Ti aspettiamo nei commenti!