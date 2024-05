Gli Ex Otago sono un gruppo musicale di influenza indie pop che ha visto la luce a Genova nel 2002.

Ad oggi sono formati da Maurizio Carucci (voce e tastiera) e da Simone Bertuccini (chitarra e basso) presenti fin dall’esordio, da Olmo Martellacci (tastiera e sassofono) arrivato nel 2011 e da Rachid Bouchabla (batteria e percussioni) entrato a far parte del gruppo nel 2016. Nel corso del tempo riescono a diventare un nome sempre più importante e conosciuto nel panorama della musica italiana fino al 2019 quando partecipano al Festival di Sanremo ed arrivano al tredicesimo posto con il singolo Solo una canzone. Voci di brani come Quando sono con te, La nostra pelle, Mondo panico, Questa notte fino a Ci vuole molto coraggio e Non credo più a niente per citarne alcuni. Ed oggi gli Ex Otago sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 maggio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo John Fante che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il gruppo degli Ex Otago

Il significato di John Fante

John Fante, il nuovo singolo degli Ex Otago, fa parte di Auguri, il loro nuovo album. Ci racconta dell’abbraccio di due anime che si riconoscono l’una con l’altra e che riescono ad amarsi completamente, per intero. Un sound caldo ed un ritmo pop, proprio come sono le sonorità tipiche del gruppo musicale di Genova. Con John Fante si celebra l’amore come un legame indissolubile che è in grado di sostenerci nel grande mosaico dell’esistenza, che costruisce un’intimità che si allontana e trascende dalle parole ed una comprensione che riesce a superare ogni ostacolo ed ogni difetto. Possiamo dire che si tratta di un amore che non conosce la parola fine, ma al contrario conosce solo nuovi inizi e la volontà di “lasciarsi travolgere, di rischiare”. A proposito di questo brano, gli Ex Otago rivelano che:

“John Fante è una canzone d’amore, giocosa e leggera. Un pezzo mid-tempo con inserti elettronici ed un testo a volte bizzarro, in pieno stile Otago. Un brano che ci diverte, perfetto per autoradio sguaiate e per cuffie o auricolari estivi. Ogni tanto può servire non pensare a niente, planare sul mondo e prendere fiato. John Fante, forse, può esserci d’aiuto”.

Nel frattempo, gli Ex Otago si preparano per tornare ad esibirsi live. Saranno, infatti, i protagonisti di un tour estivo che li porterà in giro per il nostro paese da fine maggio a settembre e che li vedrà esibirsi insieme a Giorgia Sudati, la talentuosa ragazza che suonerà la chitarra elettrica.

E tu sei un fan degli Ex Otago? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo John Fante? Ti aspettiamo nei commenti!