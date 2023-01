Disney + è al lavoro per potersi confermare anche quest’anno come una delle piattaforme di streaming più amate dal pubblico. Tra titoli originali, live action, reboot, ritorni al passato e con molte novità sono pronti per tornare ad essere i numeri uno.

Una novità tra tutte è l’uscita di Extraordinary, la nuova serie tv della Gran Bretagna che entrerà a far parte del catalogo Disney + da mercoledì 25 gennaio. Una serie tv che è stata creata dai produttori esecutivi di Killing Eve e che ha il tipico stile britannico come si capisce dal senso dell’humor e dall’ironia che contraddistingue i protagonisti.

La trama di Extraordinary

Ci troviamo in un mondo in cui tutti hanno almeno un superpotere. Tutti tranne Jen che, da anni, sta ancora aspettando per capire quale sia il suo super potere. La ragazza è circondata da persone che hanno tutte qualche abilità soprannaturale, tutti tranne lei. Nella serie vediamo come chiunque, allo scoccare del diciottesimo compleanno, sviluppano un particolare potere. Jen, invece, all’alba dei 25 anni non lo ha ancora sviluppato. Non le interessa sapere se sarà la supervelocità, gli occhi laser, la capacità di collegare una chiavetta usb nel modo giusto ogni volta, l’importante è riceverlo e lei accetterà qualsiasi super potere. Al momento ha un lavoro senza prospettive in un negozio di articoli per le feste, mentre dal punto di vista sentimentale si frequenta con Luke che ha sviluppato la capacità di volare. Per fortuna, Jen può contare sull’aiuto di Carrie che le impedisce di disperarsi ed autocommiserarsi. Le due sono inseparabili fin dai tempi della scuola ed il loro rapporto è un mix tra il rapporto che c’è tra sorelle, genitori ed amiche.

Jen la protagonista di Extraordinary

Il giorno del debutto di Extraordinary si avvicina e nel frattempo è stata resa nota la prima clip: si tratta della clip iniziale del secondo episodio della serie tv dal titolo Armi Segreti. Troviamo Carrie e Kash che credono che mettendo Jen in una situazione di forte stress riusciranno a tirare fuori il suo superpotere. Provano così con un pasto extra piccante che, però, non dà risultati fino a quando Jen si imbatte in Luke, il ragazzo che frequenta senza impegno, ma regolarmente e cerca di rimanere impassibile. Il cast di Extraordinary è composto da talenti britannici emergenti, ma pronti a far parlare il pubblico per il loro talento: Mairead Tyers nei panni di Jen, Sofia Oxenham sarà Carrie, Bilal Hasna sarà Kash, mentre Luke Rollason sarà Jizzlord. La serie tv ha tutte le carte in regola per essere un successo visto che punta sui giovani ed anche la creatrice e sceneggiatrice della serie, Emma Moran, è un’autrice esordiente pronta a farsi amare dai telespettatori. Si tratta di una commedia fresca e innovativa sull’essere giovani e sul trovare la propria strada in un mondo confuso quando tutto ciò che si può essere è essere ordinari.

E tu cosa ne pensi di Extraordinary? La seguirai su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!