Fabrizio Moro è un cantante di Roma classe 1975. Molto amato dal pubblico italiano per le sue canzoni in grado di spaziare dai temi di attualità e della storia italiana fino alle canzoni d’amore o dedicate ai suoi figli.

Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo arrivando alla vittoria nel 2007 nella categoria delle Nuove Proposte con la canzone Pensa, ancora oggi molto amata, e poi nel 2018 nella categoria Big con il brano Non mi avete fatto niente insieme ad Ermal Meta. Voce di brani come Il senso di ogni cosa, Portami via, Sei tu, L’eternità, Voglio stare con te, Eppure mi hai cambiato la vita, Libero fino alle più recenti Oggi e La mia voce per citarne alcuni. Ed oggi Fabrizio Moro è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Dove che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita dell’Ep La mia Voce vol. 2 che vede la luce anch’esso oggi.

Il significato di Dove

Dove, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è un brano pop melodico dove, però, non mancano delle sfumature elettroniche. A proposito del brano, il cantautore rivela che:

“Credo che il brano Dove abbia il testo, tra tutti gli ultimi che ho scritto, che mi rappresenta di più. È un punto di vista sulla vita perché spesso mi sono messo i movimento per trovare un punto di arrivo anche se un punto di arrivo non ce lo avevo, non esisteva. Soprattutto nei momenti di disperazione, non sapevo dove adare. Spesso bisogna sforzarsi di camminare anche se non si conosce bene la strada, perché stare ferma soprattutto con la testa e con l’immaginazione crea dei punti di attrito con la vita. Bisogna andare, sempre, anche quando non si conosce la destinazione”.

Nel frattempo, Fabrizio Moro si prepara ad incontrare i suoi fan in tre appuntamenti attesi con ansia: oggi sarà alla Discoteca Laziale di Roma, domani sabato 20 maggio a laFeltrinelli di Napoli, mentre martedì 23 maggio sarà alla Mondadori di Milano. Appuntamenti attesi con ansia dai suoi fan perché avranno la possibilità di scambiare due parole con il loro idolo oltre che potergli fare i complimenti di persona, in attesa di tornare a sentirlo live.

E tu sei un fan di Fabrizio Moro? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Dove? Ti aspettiamo nei commenti!