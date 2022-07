Fabrizio Moro è un cantautore di Roma classe 1975. Si tratta di una delle voci più amate del mondo della musica italiana tanto che ha partecipato ben sette volte al Festival di Sanremo arrivando alla vittoria nel 2007 nelle Nuove Proposte con il brano Pensa e nel 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta.

Voce di canzoni come Portami via, Sei tu, Il senso di ogni cosa, L’eternità, Eppure mi hai cambiato la vita, Oggi, Libero e Parole rumori e giorni per citarne alcune. Ed oggi, venerdì 8 luglio, Fabrizio Moro torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo La mia voce che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è estratto dall’omonimo album uscito lo scorso febbraio.

Il cantante Fabrizio Moro

Il significato di La mia voce

In La mia voce, nuovo singolo di Fabrizio Moro, le parole e la rabbia sono dosate con voce cruda e potente per poter sottolineare il fatto che non si è mai abbastanza maturi e pronti per lottare contro un sistema di omologazione ed una vita di apparenze. In questo brano, la vera vittoria la ottiene la verità con il cantante che canta: “Non temete, io non sono e non sarà quel che volete”.

Nel frattempo, Fabrizio Moro è pronto ad essere il protagonista dell’estate con il suo La mia voce tour che debutterà lunedì a Varallo Sesia (VC) per poi proseguire in tutta l’Italia. Dopo due anni di stop, la voglia di tornare a cantare le canzoni del proprio idolo sotto il palco e provare le emozioni di un concerto è davvero forte.

E tu sei un fan di Fabrizio Moro? Hai già avuto modo di sentire il suo nuovo singolo La mia voce? Ti aspettiamo nei commenti!