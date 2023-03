Fabrizio Moro è un cantante di Roma classe 1975. Molto amato dal pubblico italiano per le sue canzoni in grado di spaziare dai temi di attualità e della storia italiana fino alle canzoni d’amore o dedicate ai suoi figli.

Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo arrivando alla vittoria nel 2007 nella categoria delle Nuove Proposte con la canzone Pensa, ancora oggi molto amata, e poi nel 2018 nella categoria Big con il brano Non mi avete fatto niente insieme ad Ermal Meta. Voce di brani come Il senso di ogni cosa, Portami via, Sei tu, L’eternità, Voglio stare con te, Eppure mi hai cambiato la vita, Libero fino alle più recenti Oggi e La mia voce. Ed oggi Fabrizio Moro torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Tutta la voglia di vivere che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano arriva dopo l’ultimo singolo Senza di te che è stato pubblicato lo scorso 18 novembre ed anticipa l’uscita del nuovo album del cantante atteso per questa primavera a distanza di 4 anni dal suo ultimo album Figli di nessuno.

Il significato di Tutta la voglia di vivere

Tutta la voglia di vivere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è stato presentato in anteprima durante la prima tappa del tour nei teatri del cantante e dove, ovviamente, se non nella sua città natale Roma? E’ uscito anche il video ufficiale del brano che è davvero molto emozionante come lo sono i versi stessi, in grado di saper toccare le corde dell’essere umano con Fabrizio Moro che canta “Un altro giorno che passa, un altro vuoto che resta”.

Nel frattempo, come abbiamo già anticipato, Fabrizio Moro ha inaugurato il suo tour nei teatri ce lo porterà in giro per l’Italia nei mesi di aprile e di maggio iniziando il 2 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma e finendo il 14 maggio al Teatro delle Muse di Ancona passando per Napoli, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Catania, Palermo, Torino, Bari, Lecce e Pescara. A proposito del tour Fabrizio Moro afferma che:

“Live 2023. Racconti Unplugged. Un tour completamente diverso da quello che siete abituati a vedere. Riproporrò tutti i brani più rappresentativi della mia carriera, ma con un arrangiamento completamente rivisitato, partendo dal mio primo lavoro discografico Fabrizio Moro, ripercorreremo insieme, in ordine cronologico, le canzoni più importanti di ogni album, fino ad arrivare a questo nuovo lavoro in studio: La mia voce parte 2 che ascolterete dal vivo, prima della sua pubblicazione”

