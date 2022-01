Manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo 2022, ma già possiamo avere un piccolo assaggio della canzone che porterà in gara Fabrizio Moro dal titolo Sei Tu.

Un gradito ritorno a Sanremo per Fabrizio Moro, che ha già calcato il palco dell’Ariston altre sei volte; la prima volta nel 2000 con Un giorno senza fine, e poi nel 2007 con Pensa (vincendo la sezione Giovani), fino alla vittoria della sezione Big nel 2018 insieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente.

Quest’anno con Sei Tu Fabrizio Moro ci riprova, riportando alla ribalta la sua voce e la sua musica.

Il significato della canzone Sei Tu di Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Come da regolamento le canzoni in gara non possono essere rese note prima dell’inizio del Festival, che si terrà dall’1 al 5 febbraio. Nonostante ciò alcuni giornalisti hanno potuto ascoltare le canzoni in gara in anteprima, dando su ognuna già un iniziale parere.

Riguardo a Sei Tu di Fabrizio Moro ci hanno svelato innanzitutto che è una canzone che non si discosta molto dal classico stile del cantante, e che forse non brilla di originalità in quel senso. Ad ogni modo, per quanto riguarda il testo, è a considerarsi come una emozionante dedica d’amore con un ritmo sospeso nella prima parte, e più ritmico dal ritornello in poi grazie al suono della batteria.

Il piccolo estratto del testo, in effetti, ci rivela una canzone d’amore che recita così:

Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l’universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata dal testo di Sei Tu di Fabrizio Moro

Cosa ne pensi di questo primo indizio su Sei Tu di Fabrizio Moro? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.