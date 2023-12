Il nuovo anno sta per arrivare e porterà con sé molti nuovi titoli e soprattutto ne vedremo delle belle. I colossi dello streaming, infatti, sono pronti a dare il massimo per poter prevalere l’uno sull’altro ed attirare un numero sempre maggiore di abbonati.

Amazon Prime Video, soprattutto, non vede l’ora dell’inizio del nuovo anno per stupire il suo pubblico e non solo con un catalogo ricco di novità che spazieranno tra vari generi. In catalogo, infatti, c’è un titolo che è già atteso con ansia in tutto il mondo. Si tratta di Fallout, la serie tv basata sul famoso videogioco. La serie tv è attesa per il 12 aprile e, purtroppo, manca ancora un po’ di tempo con il pubblico che freme ed è alla ricerca di qualche novità. Per questo motivo si è deciso di rendere pubblico il trailer ufficiale di Fallout che, nella versione videogioco, è stato creato da Jonathan Nolan e da Lisa Joy, ideatori di Westworld con Nolan regista dei primi tre episodi della serie tv ed entrambi produttori esecutivi. Il loro obiettivo è quello di presentare una storia originale che, però, rimane ambientata nel mondo del videogioco.

Una scena della serie tv Fallout

L’analisi del trailer di Fallout

Nel trailer di Fallout ci rendiamo subito conto che nulla sarà come sembra. Dopo duecento anni dall’apocalisse, gli abitanti gentili dei rifugi antiatomici lussuosi sono costretti a dover tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si erano lasciati alle spalle. Una volta arrivati sono davvero scioccati nello scoprire che si tratta di un universo molto complesso, ma al tempo stesso anche bizzarro e violento. Non tutto sarà così facile.

Inoltre, nel trailer scopriamo il cast: troveremo Ella Purnell nei panni di Lucy (abitante del Vault ottimista e di natura pacifica che spesso viene messa alla prova quando delle persone fanno soffrire i suoi cari), Aaron Moten in quelli di Maximus (un giovane soldato che, dopo un passato tragico, presta servizio alla Confraternita d’Acciaio e farà di tutto per portare avanti i suoi obiettivi), Kyle MacLaughlin in quelli del Soprintendente Hank (padre di Lucy e con una grande voglia di cambiare il mondo nel migliore dei modi) e Walton Goggins nei panni de Il Ghoul (cacciatore di taglie nella Zona Contaminata, nasconde un passato misterioso che lo ha portato ad essere spietato), ma spazio anche a Saria Choudhury, Leslie Uggams, Zach Cherry e Xelia Mendes Jones.

La serie tv Fallout sarà prodotta dalla Kilter Films ed è stata molto apprezzata la decisione che Jonathan Nolan abbia diretto i primi tre episodi così la serie tv non sarà troppa lontana dalla realtà del videogioco. Dopo l’uscita del trailer, il pubblico è ancora più impaziente e non vede l’ora di poter vedere gli episodi su Amazon Prime Video.

E tu hai mai giocato a Fallout? Cosa ne pensi della serie tv in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!