Andrò controcorrente: questa commedia natalizia dal titolo Family Switch, mi è piaciuta.

Non sarà la commedia di Natale migliore di sempre e non avrà le battute più rivoluzionarie della storia del cinema, ma mi ha divertito ed è questo ciò che conta.

Consiglio di vederla insieme a tutta la famiglia perché trasmette molto bene il messaggio di family power e può rafforzare o connettere al meglio tutti i componenti della famiglia.

Ma parliamo del film.

Jess (interpretata da Jennifer Garner) e Bill (Ed Helms) sono una coppia sposata con tre figli e poco tempo libero nel film “Family Switch”. Avvertono che i loro figli adolescenti si stanno allontanando e si sentono sempre più disconnessi come famiglia. Durante una gita festiva a un planetario per assistere a un evento unico con pianeti allineati, le discussioni familiari – nessuno si sente compreso dagli altri – raggiungono il culmine. Una donna eccentrica (Rita Moreno) appare per fare una foto e suggerisce loro di riparare ciò che è rotto. La mattina seguente, si svegliano nei corpi degli altri. La mamma è ora la figlia CC (Emma Myers) e viceversa, e il papà e il figlio Wyatt (Brady Noon) hanno scambiato i posti. Anche il cane con il piccolino si sono scambiati i ruoli. La situazione non potrebbe essere peggiore – Jess ha una presentazione decisiva per una promozione al lavoro, Wyatt ha un colloquio per l’ammissione anticipata a Yale, un importante osservatore sta per vedere la partita di calcio di CC, e la band di Bill, “Dad or Alive”, ha un’esibizione dal vivo.

I film sullo scambio di corpi non sono una novità, quindi Family Switch, cerca di innovare il genere mescolando tutta la famiglia, creando situazioni divertenti ed emotive con anche qualche piacevole risata. Scambiare il bambino e il cane è stata una mossa geniale nella sceneggiatura di “Family Switch”, e l’inserimento casuale dell’attore tedesco Matthias Schweighöfer come loro babysitter è stato grandioso. Le scene con lui che fa da baby sitter al bambino – ora cane – mi hanno fatto ridere un sacco.

Tutti gli attori sono in forma e riescono a rendere gli scambi credibili in qualche modo. Helms e Noon spiccano davvero in questo film, e una scena dei genitori nei corpi dei figli a una festa del liceo è particolarmente memorabile.

Lo scambio è naturalmente dove sorgono le situazioni più umoristiche, ma anche dove le carenze del film sono più evidenti. Avere questo unico giorno di scambio di corpi come il più cruciale nella vita di ciascuno sembra eccessivamente forzato. Allo stesso modo, rendere tutti i personaggi (eccetto il dolcemente goffo papà) superstar in quello che fanno li rende meno realistici o ad alcuni meno simpatici. Nel film “Family Switch”, invece di esplorare argomenti più seri o profondi, la storia si concentra su una serie di eventi e situazioni comiche. Ad esempio, uno dei personaggi soffre di problemi di flatulenza in modo esagerato e comico, una situazione che crea imbarazzo e piacevoli risate. Altri personaggi si trovano in circostanze in cui devono partecipare ad attività per cui sono chiaramente inadatti, il che porta a situazioni buffe e divertenti. Queste scene sono pensate per suscitare umorismo attraverso l’assurdità e l’incongruenza delle azioni dei personaggi. Il film termina con una nota dolce e potrebbe essere una scelta piacevole per una serata in famiglia.

E tu hai visto Family Switch? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti qui sotto. Io ti lascio al commento finale della recensione.