Fantasilandia è stato uno di quel telefilm in cui pare impossibile non essersi imbattuti almeno una volta, anche solo per sbaglio. Serie televisiva trasmessa dal canale ABC dal 20 gennaio 1978 al 19 maggio 1984 negli Stati Uniti, in Italia è stata mandata in onda su Canale Cinque con un seguito tutt’altro che esiguo.

La serie originale era ambientata su un’isola-vacanze molto particolare, dove gli ospiti potevano realizzare i loro sogni grazie a situazioni create appositamente per loro, con l’aiuto di attori e comparse tese a realizzare ogni situazione, anche la più incredibile o inverosimile. La serie ha anche una morale finale, che fa comprendere a molti tra i suoi visitatori quanto non sempre la realizzazione di un desiderio conduca alla felicità.

FOX ha deciso di far rivivere quelle stesse possibilità oniriche anche ai telespettatori moderni, e ha ordinato questa nuova serie, con protagonista l’attrice Roselyn Sanchez (Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2, Traffik – In trappola, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills), che debutterà sul canale quest’estate. Siete pronti, quindi, per passare il periodo estivo a Fantasilandia? Molto bene, cerchiamo di capire quali saranno tutte le novità!

Fox manda in onda il remake di Fantasilandia

La rete ha diffuso il primo teaser trailer del remake della serie di culto degli anni ’70 conosciuta negli Stati Uniti con il titolo Fantasy Island. Si tratta in realtà solo di pochi secondi che ci permettono, però, già di immergerci nelle paradisiache atmosfere vacanziere e allo stesso tempo anche molto misteriose della serie, il cui debutto è fissato negli Stati Uniti per il prossimo 10 agosto.

Nella serie originale non sempre le vacanze con le situazioni immaginate si svolgevano come previsto dai protagonisti, che molto spesso, se non quasi sempre, finivano con il preferire la realtà. Animatori e organizzatori dell’isola, all’epoca, erano il signor Roarke (interpretato da un perfetto Ricardo Montalbán) e il piccolo Tatoo (ovvero l’attore Hervé Villechaize).

La nuova serie, così come è stato per quella originale, sarà ambientata in un resort di lusso dove gli ospiti possono vedere realizzata ogni loro fantasia. Ogni episodio seguirà i nuovi protagonisti e racconterà le loro storie: spesso emozionanti, singolari e a volte anche un po’ provocatorie di persone che arrivano con un desiderio e finiscono con l’essere riportate drasticamente alla realtà.

Il cast del remake di Fantasilandia

L’attrice Roselyn Sanchez è stata dunque scritturata per ricoprire il ruolo principale della serie nei panni di Elena Roarke, una diretta discendente del Signor Roarke, interpretato come già detto da Ricardo Montalbán nella serie originale. Lei è pronta a guidare gli ospiti nell’isola, e nella prima clip rilasciata dalla rete, la vediamo proprio mentre accoglie un’ospite interpretata dall’ex star di Scandal, l’attrice Bellamy Young.

Elena, così come venuto fuori dalle prime indiscrezioni sullo show, ha messo da parte le sue ambizioni, e anche l’amore della sua vita, per sostenere l’eredità della sua famiglia. Donna sofisticata, perspicace e sempre affascinante, all’apparenza appare calma e misurata, ma riesce a mascherare molto bene le sfide che si è assunta.

Ad assistere Elena è stato selezionato un cast molto nutrito: ci sono, tra tutti, Ruby Okoro (Kiara Barnes, Beautiful), una giovane donna con un’anima antica che arriva sull’isola con una malattia terminale e riceve una nuova prospettiva di vita poiché ottiene una seconda possibilità, e il pilota Javier (John Gabriel Rodriquez), che è anche un tuttofare e si occupa dei trasporti su Fantasy Island.

Il progetto è stato sviluppato da Elizabeth Craft e Sarah Fain (The Fix, The 100) per Sony Pictures TV e Gemstone Studios e, come già detto, farà il suo debutto su Fox il prossimo 10 agosto. Craft e Fain scriveranno e saranno produttrici esecutive, e useranno la serie per raccontare “storie provocatorie su persone che arriveranno con un desiderio, ma finiranno col rinascere attraverso il magico realismo di Fantasy Island”.

Tutti i remake di Fantasilandia

La serie Fantasilandia è stato davvero uno dei capisaldi della televisione anni settanta statunitense, e ha avuto una serie di remae e anche alcuni omaggi. Nel 1983, ad esempio, la Warner Bros decise di omaggiare questa serie di prendenderla come spunto per il suo noto lungometraggio Duffy Duck e l’isola fantastica.

In un recente passato, inoltre, un revival di Fantasy Island era già andato in onda nel 1998 su ABC (con Malcolm McDowell nel ruolo del signor Roarke) ma era durato solo una stagione. Una versione prequel, sotto forma di film horror di Blumhouse, è uscita inoltre nel 2020 ma non ha incontrato i gusti del pubblico e della critica.

Il 14 febbraio 2020 è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi l’adattamento cinematografico della serie televisiva, Fantasy Island, prodotto da Blumhouse e Sony Pictures. Ambientato ai giorni nostri, vede i protagonisti giungere su un’isola dalle atmosfere dark e horror. Del cast del film fa parte Michael Peña nel ruolo di Mr. Roarke.

Vedremo cosa succederà con questo nuovo remake di FOX. Voi cosa ne pensate, lo vedrete? Fatecelo sapere nei commenti!