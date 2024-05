Chi non ha mai sentito parlare o ha visto almeno un capitolo di Fast & Furious? Si tratta di una serie cinematografica che ha fatto il suo debutto nel “lontano” 2001 e che, al momento, ha all’attivo dieci capitoli, ma anche uno spin off, una serie animata e due cortometraggi.

Una storia che non stanca mai e che, nonostante gli anni che passano, riesce ad appassionare e ad attirare la curiosità di un pubblico sempre maggiore. Per questo c’è tristezza tra i fan ora che siamo quasi giunti alla fine della saga cinematografica, dopo più di vent’anni, con l’undicesimo film che coinciderà con il capitolo finale e che è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il 4 aprile 2025. Sappiamo, però, che quando un titolo funziona si fa il possibile per continuare ad andare avanti sia perché è redditizio dal punto di vista economico sia perché si vuole rendere felici gli spettatori. E pare che sarà così anche per Fast & Furious almeno stando alle parole di Donna Langley, a capo di NBCUniversal che ha rivelato:

“La domanda che dobbiamo porci è cosa vorremo fare dopo. Potremmo decidere di svoltare e riportare la storia nelle strade di L.A. e forse renderla più intima”.

John Cena e Vin Diesel in Fast and Furious 9 nella scena in cui Otto va a liberare Jacob nel rifugio del Mar Caspio.

Dopo aver sentito queste parole, viene spontaneo pensare che Fast & Furious sia pronto per fare il suo debutto sul piccolo schermo con uno spin off televisivo. Non sarebbe certo la prima volta che un successo del cinema arriva, poi, in televisione. In passato è già successo con Ted o Pitch Perfect per citarne alcuni. Certo, per il momento è necessario aspettare il prossimo anno e vedere le sorprese che ci riserverà l’ultimo capitolo, ma poi si è pronti a prendere in considerazione tutte le possibilità e magari il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per sentire parlare ancora di Fast & Furious, ma in una nuova veste. Anche perché quando a Donna Langley è stato chiesto quale sarà la prossima serie tv pronta a fare il suo debutto in streaming per Peacock, la donna ha risposto che:

“Fast & Furious sarebbe una buona scelta”.

Inutile dirlo, queste parole hanno acceso la speranza nei fan di Fast & Furious che sarebbero felici di rivivere la storia in formato televisivo. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e scoprire le sorprese che ci riserverà il futuro.

E tu sei un fan di Fast & Furious? Ti piacerebbe se diventasse davvero una serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!