Fate – The Winx Saga ha fatto il suo debutto su Netflix nel gennaio 2021 attirando, all’inizio, pareri contrastanti tra chi era entusiasta di questa serie e chi, invece, la vedeva troppo distante dal progetto iniziale. Tuttavia, con il passare del tempo, la serie ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto che è fissa nei primi posti della classifica di Netflix.

Per questo motivo, assecondando le richieste dei fan, si è deciso di andare avanti e di produrre una seconda stagione che sarà formata da otto episodi dalla durata di un’ora ciascuno. Ad annunciarlo è stato lo stesso Netflix tramite un video pubblicato su Youtube dove sentiamo la voce di una delle Winx affermare che:

“Immagino vogliano sapere che succederà adesso”.

Sicuramente nel secondo capitolo di Fate – The Winx Saga assisteremo all’evoluzione della storia di Bloom, ma ci sarà anche maggiore spazio per Aisha, Terra, Stella e Musa e le loro vite. Vi sarà il ritorno al completo del cast della prima stagione con le attrici Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) ed Elisha Applebaum (Musa). Ma vi saranno anche nuovi possibili arrivi all’Alfea, collegio di magia di Oltre Mondo. Ancora non sappiamo quando la seconda stagione sarà disponibile sul piccolo schermo, ma le riprese dovrebbero iniziare verso la primavera o l’estate in Irlanda, quindi probabilmente sarà necessario aspettare il prossimo anno per rivedere le Winx all’opera.

Ed a voi è piaciuto Fate – The Winx Saga? Siete felici che vi sarà una seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti!