Fate: The Winx Saga è una serie tv italo britannica che si basa su Winx Club, il famoso cartone animato degli anni Duemila. Creata da Brian Young ha fatto il suo debutto su Netflix nel gennaio 2021 con un ottimo riscontro da parte del pubblico nonostante le incertezze iniziali poiché c’era chi la vedeva troppo distante dal progetto iniziale.

La seconda stagione è arrivata sul piccolo schermo lo scorso 16 settembre e subito ha avuto un grande successo tanto che ha debuttato subito in prima posizione nella top 10 sia a livello globale che in Italia. Quindi ha all’attivo due stagioni dove è possibile seguire le avventure di Bloom, Aisha, Terra, Stella e Musa e le loro vite. Per questo motivo, a pochi giorni dal debutto della seconda stagione, sorge spontanea la domanda e ci si chiede se ci sarà una terza stagione di Fate: The Winx Saga? A maggior ragione perché il secondo capitolo si chiude con molti colpi di scena e questo sembra un invito a proseguire perché è difficile che i telespettatori vengano lasciati pieni di dubbi. Se non avete ancora avuto modo di vedere la nuova stagione non proseguite nella lettura poiché ci saranno degli spoiler. La seconda stagione, infatti, vede che dopo il rapimento di Sky, Sebastian inizia a prendergli il suo potere fino all’intervento di Beatrix che si sacrifica per salvarlo. Sky viene rianimato grazie alla magia della Strega del Sangue, ma l’aver sconfitto Sebastian fa in modo che il portale per il Regno delle Tenebre sia rimasto aperto. Bloom, per poterlo chiudere, deve dire addio ai suoi amici ed attraversarlo così da poter usare la sua magia dall’altra parte. Qui, a sorpresa, Bloom trova la mamma che credeva fosse morta.

Le attrici di Fate: The Winx Saga

Visto però il momento difficile che sta vivendo Netflix con la perdita di molti abbonati, ci si chiede cosa decideranno di fare. Non è la prima volta che la piattaforma di streaming decide di chiudere una serie dopo due stagioni visti i costi eccessivi. Nonostante questo, però, lo showrunner di Fate: The Winx Saga è positivo e fiducioso sul fatto che ci possa essere il rinnovo per la terza stagione. Anche perché, non dimentichiamolo, la seconda stagione è stata annunciata dopo tre settimane dal debutto di Fate: The Winx Saga quindi magari è solo questione di giorni per l’ufficialità. Nel frattempo, Brian Young, durante un’intervista con Ew ha affermato come l’obiettivo di una nuova stagione sia quello di rispondere ad una semplice domanda, ovvero “Cos’è il Regno delle Tenebre?”. Più precisamente gli autori vorrebbero esplorare come sono collegati Bloom e sua madre:

“Si collega la storia alla grande mitologia generale della serie a cui si è fatto solo cenno nella seconda stagione”.

Lo showrunner non si è soffermato nel dettaglio e non ha scavato più a fondo nella possibile futura storia, ma sembra scontato che i personaggi rimangano gli stessi delle stagioni precedenti.

E tu hai già avuto modo di seguire Fate: The Winx Saga? Secondo te ci sarà una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!