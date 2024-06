Uno dei generi che resta il più amato in assoluto dal pubblico è quello dei documentari. Il motivo è semplice, ci danno la possibilità di conoscere meglio la vita dei personaggi famosi. Noi telespettatori, infatti, siamo portati a pensare che i personaggi del mondo dello spettacolo vivono una vita piena di momenti unici, una vita facile e che non abbiano mai problemi.

Così non è: non dobbiamo dimenticare che anche i personaggi famosi sono esseri umani e che anche loro vivono una vita piena di ostacoli e con giornate più difficili di altre. Certo, non si possono negare i privilegi di cui godono, ma proprio per questo i documentari piacciono, perché rendono più “umani” personaggi che tendiamo ad idealizzare e perché ci danno la possibilità di conoscere a 360 gradi la vita di un personaggio amato dal pubblico. Uno dei personaggi più amati ed apprezzati nel mondo dello sport è, senza dubbio, Roger Federer: tennista svizzero classe 1981 che, nel 2022, si è ritirato dal mondo del tennis dopo una vita professionale ricca di successi e momenti indimenticabili.

Ed Amazon Prime Video ha deciso di puntare su di lui. È in arrivo, infatti, il documentario Federer: Twelve Final Days, ovvero Gli ultimi dodici giorni. Come si intuisce dal titolo, il documentario ci racconterà proprio gli ultimi dodici giorni della carriera del tennista. È atteso sul piccolo schermo per il prossimo 20 giugno, ma nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa, Amazon Prime Video ha reso pubblico il trailer del documentario così sappiamo cosa dobbiamo aspettarci.

Il tennista Roger Federer

Analisi del trailer Federer: gli ultimi dodici giorni

Nel trailer del documentario Federer: gli ultimi dodici giorni vediamo delle immagini che, inizialmente, non era previsto fossero pubblicate. Ammiriamo il tennista alle prese mentre prepara il messaggio con cui annuncerà la fine della sua carriera in occasione della Laver Cup nel 2022, dopo un doppio gioco insieme a Rafael Nadal, colui che è sempre stato il suo rivale, ma anche una spalla ed un amico. Roger Federer è consapevole che questo sport gli abbia cambiato la vita ed infatti afferma: “Non pensavo che il tennis potesse darmi tanto”. Ma soprattutto veniamo a conoscere un lato che quasi nessuno conosceva del tennista, un suo lato sensibile tanto che dice di essere pronto a usare i fazzoletti durante il suo discorso d’addio. Non mancheranno, inoltre, le interviste anche alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo davvero sia nella sua vita privata sia nella sua vita professionale. Spazio, quindi, a Rafael Nadal, ad Andy Murray ed a Novak Djokovic per nominare alcuni grandi nomi dei suoi colleghi.

Federer: gli ultimi dodici giorni sarà diretto da Asif Kapadia, premio Oscar, mentre Joe Sabia sarà il co – regista.

