Chi non conosce la celeberrima Marilyn Monroe? Nessuno, probabilmente. Ed è proprio a lei che la cantautrice Federica Carta si è ispirata nella realizzazione del suo nuovo singolo disponibile all’ascolto a partire dallo scorso venerdì 21 aprile 2023 e di cui tra poco analizzeremo il significato del testo.

Il titolo del brano del resto non lascia nulla all’immaginazione: “Come Marilyn“, questo è, ed esprime l’immedesimazione provata dalla giovane artista nei confronti dell’iconica attrice.

Come rivelato dalla medesima Federica Carta, infatti:

“Mi rivedo in quello che diceva Marilyn Monroe durante un’intervista condotta per telefono, nella sua difficoltà a trovare la vera felicità e nel suo porsi continuamente domande su tutto.”

Scopriamo allora qui di seguito più nel dettaglio il significato e il testo di “Come Marilyn“.

Significato di “Come Marilyn”

Questo brano, come sostenuto in precedenza, è estremamente introspettivo e mette in luce tutti i dubbi e le preoccupazioni provate dai giovani di oggi, il cui futuro è a volte incerto. L’artista pone inoltre l’accento sul senso di solitudine opprimente che divora i ragazzi della generazione Z, nonostante i tantissimi mezzi di comunicazione che ci sono ai giorni nostri; si tratta di una solitudine involontaria e per questo pesante e difficile da sopportare e da affrontare che può sfociare nella depressione.

Testo del brano

[Strofa 1]

Ho messo col passato un punto e virgola

Non è successo se non lo posto su Instagram

Vorrei proprio fare tutto quello che mi pare

Tipo ritornello in testa che fa: ba-ba-ba-ba-ba

Basta, ormai questa vita mi stressa

Proprio non mi va, ah

È un’altalena di paranoie

Basta, io resterò la stessa

Mentre la città però ci ricorda sempre che invece il tempo passa

(Ci ricorda sempre che invece il tempo)

[Ritornello 1]

È come un aereo in volo

Ballo da sola in un salto nel vuoto e scatto una foto

Se rido vengo male

Pеrsi nella metropoli

Cercarsi pеr stare bene insieme

E poi sentirsi soli come Marilyn

Sentirsi soli come Marylin

[Strofa 2]

Ho messo sul futuro un punto di domanda

E io vorrei restare a letto fino a che mi va

Persa a immaginare un ritornello da cantare

Mentre l’orologio in stanza non si ferma

Invece il tempo passa

(Ci ricorda sempre che invece il tempo)

[Ritornello 2]

È come un aereo in volo

Ballo da sola in un salto nel vuoto e scatto una foto

Se rido vengo male

Persi nella metropoli

Cercarsi per stare bene insieme

E poi sentirsi soli come Marilyn

Sentirsi soli come Marylin

Sentirsi soli come Marylin

[Bridge]

Tu sai che sono stanca di correre

Vorrei per me un’autostrada che va sempre dritta

Non basta una corazza se crolliamo a terra fragili

Non basta la bellezza se poi siamo soli come Marilyn

Credimi

[Ritornello 2]

È come un aereo in volo

Ballo da sola in un salto nel vuoto e scatto una foto

Se rido vengo male

Persi nella metropoli

Cercarsi per stare bene insieme

E poi sentirsi soli come Marilyn

Sentirsi soli come Marylin

Sentirsi soli come Marylin.

–

Dopo aver riportato il significato e il testo di “Come Marilyn”, vi chiediamo: avete già ascoltato questa canzone? Che cosa ne pensate? Diteci le vostre opinioni nei commenti!