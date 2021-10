Frutto di una collaborazione avuta nell’estate appena trascorsa, Federico Rossi e Ana Mena tornano con un nuovo singolo dal titolo Sol y Mar. La canzone sembra proprio una coda nostalgica e un po’ triste dell’estate ormai finita, e per questo racconta un amore ormai arrivato al capolinea.

Come racconta lo stesso Federico Rossi, la canzone è frutto di un’amicizia e di una collaborazione con Ana Mena che dura ormai da diversi anni. Sol y Mar è proprio l’incontro dei due artisti che, più che alternarsi nelle varie strofe, cantano all’unisono, creando un movimento musicale molto piacevole.

Il significato del testo di Sol y Mar di Federico Rossi e Ana Mena

La canzone racconta, a due voci, quella che può essere una storia impossibile, che non si può vivere, ma che non può nemmeno passare inosservata; una storia che cattura l’anima ma che non può esistere nella realtà di tutti i giorni.

Ecco come Federico descrive il vero significato della canzone:

Il brano rappresenta i rapporti impossibili, quelli che per un motivo o per l’altro non si possono vivere nel quotidiano, proprio per questo vengono vissuti nel pieno dei rari attimi condivisi e si prolungano nei pensieri e nelle sensazioni di quando si è distanti, ma vicini allo stesso tempo.

Sto creando e scrivendo tante cose nuove e Sol y Mar è una canzone a cui volevo dare vita in questo istante perché il modo e la delicatezza con cui è nata non potevano che spingermi naturalmente a renderla disponibile a tutti Federico Rossi

E tu cosa ne pensi di Sol y Mar? Ti piace questa collaborazione tra Federico Rossi e Ana Mena? Lascia un commento per dire la tua.