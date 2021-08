Federico Zampaglione, cantante nato a Roma classe 1968, è la voce dei Tiromancino e con il suo talento ha emozionato gli amanti della musica italiana e non solo grazie a successi come La descrizione di un attimo, Due destini, Amore impossibile, Immagini che lasciano il segno, Noi casomai, Finché ti va per citarne alcuni.

Una carriera piena di soddisfazioni, ma sempre lontano dal mondo del gossip se non per la relazione durata 11 anni con l’attrice Claudia Gerini che l’ha reso padre di Linda, nata nel 2009. Ed ora la vita privata di Zampaglione torna a far parlare per un lieto evento. Dopo quattro anni di fidanzamento, infatti, il cantante è convolato a nozze con Giglia Marra, attrice di 39 anni. Il matrimonio ha avuto come location la città di Mottola, in provincia di Taranto, luogo natale di Giglia. Tra balli, musica e divertimento la giornata è volata ed a fare da colonna sonora alla cerimonia è stato proprio il brano Noi casomai che Zampaglione aveva composto nel 2018 per la compagna. Un matrimonio atteso da tempo ma che, vista la situazione che stiamo vivendo, è stato rimandato più volte come la stessa Giglia Marra rivela:

Il cantante Federico Zampaglione e la moglie Giglia Marra

“Per due anni abbiamo rimandato il matrimonio a causa del Covid. Poi, abbiamo fissato la data per il mese di ottobre del 2021, ma a fine giugno abbiamo deciso di anticipare all’11 agosto per impegni lavorativi miei e di Federico.”

Il matrimonio è stato organizzato in solo un mese e mezzo grazie all’aiuto della wedding planner Giulia Molinari e della sorella Lorita Marra. A discapito di quanto si possa pensare, Claudia Gerini è molto felice di questo avvenimento. Infatti, era presente alla cerimonia e trova Giglia una ragazza stupenda e sempre presente per la figlia Linda. Insomma, la tipica famiglia italiana allargata!

