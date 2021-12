Nel presentare il nuovo album, Fedez ha spesso usato la frase “arriveranno tante querele”, e con l’arrivo di Un Giorno in Pretura finalmente capiamo il significato delle sue parole. Nel nuovo singolo, accompagnato da un video ufficiale davvero molto eloquente, Fedez non risparmia nessuno, tirando in ballo tre quarti della politica italiana e non solo.

Dopo l’uscita di Sapore, primo singolo che ha aperto le porte all’album Disumano, Fedez fa sentire la sua voce e il suo pensiero forte e chiaro, tirando in ballo Renzi, la Meloni e tanti altri.

Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa parla la canzone, e il video di Un Giorno in Pretura.

Analisi del video e significato di Un Giorno in Pretura di Fedez

La grande sorpresa legata al video di Un Giorno in Pretura, che puoi vedere in cima all’articolo, è legata al fatto che per la sua realizzazione è stato tirato in ballo il famoso illustratore Vauro Senesi, che da sempre si è distinto per i suoi disegni satirici e il più delle volte contro il centro-destra della politica italiana.

Le posizioni politiche di Fedez non sono un mistero, per questo il messaggio di accusa è chiaro sin dalle prime immagini del video, e man mano diventa sempre più evidente grazie alle parole del testo, che non risparmiano proprio nessuno.

Così, scena dopo scena, arrivano le caricature di Renzi, di Meloni, di Andrea Bocelli, di Mussolini… ma non mancano nemmeno gli omaggi, come quello a Giulio Regeni e a Federico Aldrovandi.

Una canzone che domina per il suo groove urban e per il testo pregno di significato, così diverso dal resto dell’album, che ha invece un flow meno aggressivo. Una scelta davvero netta per Fedez, che ancora una volta non nasconde il suo pensiero politico e sociale.

E tu cosa ne pensi di Un Giorno in Pretura? Ti piace il video ufficiale della canzone?