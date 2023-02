Fedez ha confessato che, dopo il bacio a J-Ax e Rosa Chemical, il suo sogno è quello di baciare in bocca un altro uomo.

La provocazione arriva mentre Chiara Ferragni continua ad essere arrabbiata per il bacio tra il marito e Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023, ma forse non curante di ciò lancia confessa che vorrebbe baciare in bocca un altro uomo. Nei suoi sogni erotici, a quanto pare, ci sarebbe Stefano Coletta il dirigente e direttore di Rai 1.

Nel corso di una diretta social, Fedez ha esclamato:

“Ragazzi devo fare delle confessioni, vorrei baciare in bocca il presidente della Rai, il direttore di Rai Uno, Coletta. Sì vorrei baciare in bocca Coletta. Vorrei baciarlo ma chiedendogli prima il consenso. Per fare una cosa fatta bene dovrei dirgli ‘posso darti un bacio in bocca?’. Perché siccome si è dissociato da me, io invece vorrei associarmi a lui. Cioè lui si è dissociato dal gesto che ho fatto, io invece vorrei associarmi a lui con un bel limone”.

Coletta, però molto probabilmente, non accetterà mai la proposta di Fedez.

Fedez vuole baciare un altro uomo: perchè questa nuova provocazione?

Molto probabilmente, Fedez avrebbe confessato di voler dare un bacio in bocca a Coletta a seguito delle sue parole in merito all’esibizione del rapper sulla nave Costa durante il Festival di Sanremo. Il presidente di Rai 1, infatti, si è dissociato dalla performance dichiarando che “quello è stato un agguato premeditato. Lo stesso direttore ha infatti confermo che i dirigenti non erano a conoscenza della performance dell’artista, come poi ha dichiarato durante la serata. Il rapper infatti, aveva comunicata un testo d una canzone, annunciando però che l’avrebbe cambiata.

“Questo atteggiamento, continua Coletta non può essere ammesso nel servizio pubblico, la libertà è un diritto sacrosanto e vale per tutte le forme d’arte ma a nome della Rai e dei vertici mi dissocio dagli attacchi personali della performance di Fedez. La gestualità fa male quando diventa attacco personale, che io contesto fortemente. Il vice ministro Bignami inoltre ha già dichiarato più volte di aver chiesto scusa per quella foto. Quando l’attacco diventa personale e frontale non è libertà. Non è ammissibile quando ci sono attacchi personali”.

E tu, cosa ne pensi di Fedez che vorrebbe baciare un altro uomo? Lascia un commento!