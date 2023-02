Finito il Festival di Sanremo, si torna alla vita di sempre e si pensa che magari si ascoltano solo ogni tanto i nuovi brani. Ma non è assolutamente così e chi segue la kermesse canora sa che la fine di Sanremo non vuol dire niente ed anzi coincide con il momento in cui le canzone che hanno preso parte alla gara vengono ascoltate tutte e tutti i giorni.

Sarà per non abbandonare subito la tipica atmosfera sanremese, sarà per fare propri i brani che sono piaciuti maggiormente, ma è una situazione che si replica ogni anno ed anche questa volta non è da meno e ce lo conferma Spotify. Infatti, è sufficiente dare un’occhiata alla classifica delle canzoni più ascoltate al mondo su Spotify e ben sei brani su dieci sono italiani ed arrivano direttamente dal Festival di Sanremo. Non è certo la prima volta che gli album italiani finiscono nella classifica di Spotify, ma per i singoli è decisamente più difficile. Ed invece il Festival di Sanremo si conferma un’eccellenza e ci fa vivere queste novità portando anche in top 10 un album, ovvero il nuovo lavoro di Elodie dal titolo Ok. Respira.

Tananai sul palco dell’Ariston

Come sappiamo il Festival di Sanremo è stato vinto da Marco Mengoni che ha prevalso in tutte le serate con il su brano Due Vite. Tuttavia non è il suo il brano più ascoltato, bensì si tratta di Cenere, la canzone che ha permesso a Lazza di arrivare al secondo posto. Già si aspettava un ottimo risultato per questa canzone dal momento che la scorso settimana ha fatto il suo esordio nella classifica top 50 global ed infatti è seconda nella classifica mondiale, alle spalle di Lost dei Linkin Park. La medaglia di bronzo, invece, spetta a Mr Rain con la sua Supereroi (lo stesso risultato raggiunto sul palco dell’Ariston) ed anche questa è l’ennesima conferma di quanto il cantante sia amato nel mondo virtuale. Al sesto posto troviamo, invece, Il bene nel male il brano di Madame che precede la famosa Special di Lizzo.

Spazio anche per Rosa Chemical, senza ombra di dubbio una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo, con Made in Italy all’ottavo posto. Ed infine, a chiudere la top 10 ci pensa Tananai con la sua Tango che raccontando una situazione attuale è riuscito ad emozionare tutti.

E tu cosa ne pensi di questa classifica? Quale è stato il tuo brano preferito al Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!