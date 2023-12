Non accennano a placarsi le polemiche sui Ferragnez, ovvero la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, dopo lo scandalo sulla finta beneficenza del Pandoro Balocco, ora sui social spuntano altri aspetti che fanno vacillare il loro impero come il caso del labiale sul cibo sprecato dopo una festa all’interno di un supermercato.

Da una settimana a questa parte non si fa altro che parlare dello scandalo che ha travolto Chiara Ferragni e l’azienda Balocco.

L’influencer è stata condannata dall’Antitrust a pagare una multa di 1 milione di euro per pubblicità ingannevole. Stando all’ente, l’imprenditrice cremonese avrebbe falsamente fatto credere ai consumatori che il ricavato della vendita dei pandori Pink Christmas sarebbe andato all’ospedale Regina Margherita, cosa poi risultata falsa.

Ferragni e Fedez e il labiale del cibo sprecato: “Diciamo che lo diamo in beneficenza”

Un video pubblicato da Tabloit.it e tornato alla ribalta in questi giorni mostra come Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso le contromosse alle critiche ricevute per lo spreco di cibo durante la festa a sorpresa in un supermercato di Milano. “Diciamo che lo diamo in beneficenza?”, sembra chiedere Fedez alla moglie.

I due si rivolgono poi alla madre, e manager, di Fedez per decidere la strategia. Impossibile sentire le parole, perché la scena è ripresa da lontano e c’è una forte musica di sottofondo. Perciò bisogna ricorrere all’interpretazione del labiale.



Un video che dimostra come ogni mossa sui social della coppia, in apparenza così spontanea, sia in realtà pianificata. Non è chiaro però se l’idea di dare il cibo in beneficenza sia stata già decisa in precedenza o emersa in quel momento proprio come risposta alle critiche.

Una volta realizzati gli eccessi del party, fra balli con le verdure e lanci di frutta, i coniugi sono ricorsi entrambi alle scuse social. “Non era luogo adatto per una festa”, ha ammesso Fedez, in lacrime, in un video, spiegando ai follower che i generi alimentari sarebbero comunque stati donati in beneficenza.

