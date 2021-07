Si cominciano già a scaldare i motori per il più importante appuntamento cinematografico italiano che si terrà come ogni anno a Venezia. A breve si aprirà la 78 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – che quest’anno si terrà dal 1 all’11 settembre 2021 -, per questa edizione diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia.

Annunciato oggi dal presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e dallo stesso Direttore della Mostra Alberto Barbera, il programma completo della manifestazione – qui il sito ufficiale -, ci prepara ad un’altra edizione funestata dal Covid-19: capienza al 50%, controlli all’ingresso, prenotazione del posto (assegnato), green pass, queste tra le regole principali annunciate oggi in conferenza stampa.

Tantissimi, come sempre, gli eventi, tra i quali ci pare fondamentale citare il Leone d’Oro alla Carriera che riceverà Roberto Benigni, che continua giustamente a ricevere meritati riconoscimenti per la sua incredibile e proficua carriera cinematografica.

Anche per questa edizione verranno presentati film da tutto il mondo, con 59 paesi rappresentati. C’è una novità in casa nostra, ovvero la presenza italiana più consistente, con cinque titoli in concorso e tre fuori concorso, più altri nelle varie sezioni collaterali. A tale proposito, Alberto Barbera ci ha tenuto a fare una precisazione:

“non si tratta di voler sostenere a tutti i costi il nostro cinema, ma la fotografia di un momento di grazia.”

Si spera, quindi, che i film italiani che vedremo non smentiscano tali affermazioni e che siano all’altezza delle aspettative.

Quest’anno le sezioni della 78. Mostra saranno:

· Venezia 78

· Fuori concorso

· Orizzonti

· Orizzonti Extra

· Venezia Classici

· Venice VR Expanded

Biennale Cinema Venezia 2021

Il programma completo del Festival di Venezia 2021

Venezia 78 – Concorso

Madres paralelas

Regia Pedro Almodóvar

Interpreti Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy De Palma / Spagna / 120’



Mona Lisa and the Blood Moon

Regia Ana Lily Amirpour

Interpreti Jeon Jong-seo, Kate Hudson, Craig Robinson, Evan Whitten, Ed Skrein / Usa / 106’



Un autre monde

Regia Stéphane Brizé

Interpreti Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker / Francia / 96’



The Power of the Dog

Regia Jane Campion

Interpreti Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee / Nuova Zelanda, Australia / 125’



America Latina

Regia Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo

Interpreti Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini, Massimo Wertmüller / Italia, Francia / 90’



L’événement

Regia Audrey Diwan

Interpreti Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry Diquero, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis, Leonor Oberson, Fabrizio Rongione / Francia / 100’



Competencia oficial

Regia Gastón Duprat

Interpreti Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro, Koldo Olabarri / Spagna, Argentina / 114’



Il buco

Regia Michelangelo Frammartino

Interpreti Nicola Lanza, Antonio Lanza, Leonardo Larocca, Claudia Candusso, Mila Costi, Carlos Jose Crespo / Italia, Francia, Germania / 93’



Sundown

Regia Michel Franco

Interpreti Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting, Samuel Bottomley / Messico, Francia, Svezia / 83’



Illusions perdues

Regia Xavier Giannoli

Interpreti Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing / Francia / 144’



The Lost Daughter

Regia Maggie Gyllenhaal

Interpreti Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Dagmara Dominczyk, Alba Rohrwacher / Grecia, Usa, Regno Unito, Israele / 121’



Spencer

Regia Pablo Larraín

Interpreti Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins / Germania, Regno Unito / 111’



Freaks Out

Regia Gabriele Mainetti

Interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski / Italia, Belgio / 141’



Qui rido io

Regia Mario Martone

Interpreti Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte / Italia, Spagna / 133’



On The Job: The Missing 8

Regia Erik Matti

Interpreti John Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero / Filippine / 208’



Żeby nie było śladów (Leave no traces)

Regia Jan P. Matuszyński

Interpreti Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Sebastian Pawlak, Agnieszka Grochowska, Mateusz Górski / Polonia, Francia, Repubblica Ceca / 160’



Kapitan Volkonogov bezhal (Captain Volkonogov Escaped)

Regia Natasha Merkulova

Interpreti Yuriy Borisov / Russia, Estonia, Francia / 120’



The Card Counter

Regia Paul Schrader

Interpreti Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe / Usa, Regno Unito, Cina / 112’



È stata la mano di Dio

Regia Paolo Sorrentino

Interpreti Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano / Italia / 130’



Vidblysk (Reflection)

Regia Valentyn Vasyanovych

Interpreti Roman Lutskyi, Nika Myslytska, Nadia Levchenko, Andriy Rymaruk, Igor Shulha / Ucraina / 125’



La caja

Regia Lorenzo Vigas

Interpreti Hernán Mendoza, Hatzín Navarrete / Messico, Usa / 92’

Fuori concorso

Il bambino nascosto

Regia Roberto Andò



Les choses humaines

Regia Yvan Attal



Ariaferma

Regia Leonardo Di Costanzo



Halloween Kills

Regia David Gordon Green



La scuola cattolica

Regia Stefano Mordini



Old Henry

Regia Potsy Ponciroli



The Last Duel

Regia Ridley Scott



Dune

Regia Denis Villeneuve



Last Night in Soho

Regia Edgar Wright



Non Fiction:



Life of Crime 1984-2020

Regia Jon Alpert



Tranchées

Regia Loup Bureau



Viaggio nel crepuscolo

Regia Augusto Contento



Republic of Silence

Regia Diana El Jeiroudi



Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song

Regia Daniel Geller, Dayna Goldfine



DeAndré#DeAndré. Storia di un impiegato

Regia Roberta Lena



Django & Django

Regia Luca Rea



Ezio Bosso. Le cose che restano

Regia Giorgio Verdelli



Serie:



Scenes from a Marriage (Episodi 1-5)

Regia Hagai Levi



Corti:



Plastic Semiotic

Regia Radu Jude



Liang ye bu neng liu (The Night)

Regia Tsai Ming-liang



Sad Film

Regia Vasili

Orizzonti

Atlantide

Regia Yuri Ancarani



Miracol

Regia Bogdan George Apetri



Piligrimai

Regia Laurynas Bareisa



Il paradiso del pavone

Regia Laura Bispuri



Pu bu (The Falls)

Regia Mong-hong Chung



El hoyo en la cerca

Regia Joaquin Alejandro del Paso Puente



Amira

Regia Mohamed Diab



À plein temps

Regia Eric Gravel



Cenzorka (107 Mothers)

Regia Peter Kerekes



Vera andrron detin (Vera sogna il mare)

Regia Kaltrina Krasniqi



Les promesses

Regia Thomas Kruithof



Bodeng sar (White Building)

Regia Kavich Neang



Wela (Anatomy of Time)

Regia Jakrawal Nilthamrong



El otro Tom

Regia Rodrigo Plá



El gran movimiento

Regia Kiro Russo



Once upon a time in Calcutta

Regia Aditya Vikram Sengupta



Nosorih (Rinoceronte)

Regia Oleh Sentsov



True Things

Regia Harry Wootliff



Inu-oh

Regia Masaaki Yuasa

Orizzonti Cortometraggi Concorso

Don’t get too comfortable

Regia Shaima Al Tamimi



Techno, Mama

Regia Saulius Baradinskas



Descente (4 am)

Regia Mehdi Fikri



Mulaqat (Tempesta di sabbia)

Regia Seemab Gul



Heltzear

Regia Mikel Gurrea



Los huesos

Regia Cristóbal León, Joaquín Cociña



Tou sheng, ji dan, zuo ye ben (Hair tie, egg, homework books)

Regia Runxiao Luo



Il turno

Regia Chiara Marotta



Fall of the Ibis King

Regia Josh O’Caoimh



Pid pokati mai (New abnormal)

Regia Sorayos Prapapan



La fée des Roberts

Regia Léahn Vivier-Chapas



Kanoyama (L’ultimo giorno)

Regia Momi Yamashita

Orizzonti Cortometraggi Fuori Concorso



Ato

Regia Bárbara Paz



Preghiera della sera (Diario di una passeggiata)

Regia Giuseppe Piccioni

Orizzonti Extra

Costa Brava

Regia Mounia Akl



Mama, ya doma (Mama, I’m home)

Regia Vladimir Bitokov



Ma nuit

Regia Antoinette Boulat



La ragazza ha volato

Regia Wilma Labate



7 Prisioneiros

Regia Alexandre Moratto



Land of Dreams

Regia Shirin Neshat, Shoja Azari



Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (Il cieco che non voleva vedere Titanic)

Regia Teemu Nikki



La macchina delle immagini di Alfredo C.

Regia Roland Sejko