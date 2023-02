E finalmente ci siamo, ieri si sono aperte ufficialmente le danze ed è iniziato il Festival di Sanremo. La kermesse canora è sempre attesa con ansia da tutto il pubblico italiano, soprattutto quest’anno che siamo tornati a respirare un po’ di normalità ed abbiamo detto addio alle mascherine, come lo stesso Amadeus ha sottolineato avendo la possibilità di vedere il sorriso del pubblico presente in sala.

Questa 73esima edizione del Festival di Sanremo è senza dubbio degna di nota perché vede in gara Big di tutto rispetto e soprattutto che riescono a spaziare e ad interessare proprio tutti, da quelli della vecchia generazione ai più giovani. Nella serata di ieri condotta da Amadeus con al suo fianco Gianni Morandi e Chiara Ferragni si sono esibiti i primi 14 big. Ad aprire le danze Anna Oxa, mentre a chiuderle, ormai all’1 di notte passata, è stata Mara Sattei. Come possiamo immaginare già dai primi rumors, a conquistare praticamente tutti (dal pubblico alla critica) è stata l’esibizione di Marco Mengoni, ma valutiamo insieme tutti gli artisti in gara ieri in ordine di esibizione.

Anna Oxa – Sali voto 6

E’ stato un po’ difficile comprendere le parole del testo della canzone e sicuramente c’è bisogno di un po’ di tempo poiché si tratta di un testo importante e difficile che affronta temi mistici. Ad attirare l’attenzione è stata la cantante che non vedevamo da un po’, c’è chi l’ha definita come Patty Pravo e chi come Madonna. Sicuramente ha fatto discutere il suo atteggiamento e la decisione di non essere presente sul green carpet così come le lamentele durante le prove, ma la sua voce è ciò che conta maggiormente ed è in grado ancora di regalare emozioni.

gIANMARIA – Mostro voto 5,5



Sicuramente l’emozione per essere sul palco dell’Ariston per la prima volta in gara con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana era tanta. Arrivare a soli 20 anni al Festival di Sanremo gli fa onore e sicuramente la performance migliorerà non appena prenderà confidenza con il palco e si godrà al massimo questa esperienza. Il brano piace, ma per il momento non convince del tutto. E poi ci si mette anche Amadeus che sbaglia e lo chiama Sangiovanni.

Mr Rain – Supereroi voto 8



Senza dubbio si tratta di una delle esibizioni che ha colpito maggiormente. Un brano profondo che parla di un tema importante come la depressione vissuta sulla propria pelle, ma oltre le parole a piacere è la scelta di esibirsi con un coro di bambini che rendono il tutto ancora più emozionante, soprattutto a fine esibizione quando una bambina si commuove. La vera protagonista è la tenerezza e si sa con la tenerezza difficilmente si sbaglia.

Marco Mengoni – Due vite voto 8,5



I bookmaker hanno scommesso su di lui dal primo istante ed, inutile dirlo, la sua era una delle esibizioni più attese. Nonostante l’ansia e l’emozione, come Mengoni stesso ha sottolineato, è stata un’esibizione degna di nota con una canzone che molti danno già come vincitrice. Ovviamente sarà necessario aspettare anche le esibizioni degli altri 14 big in gara. Ed inoltre sappiamo bene che anche l’occhio vuole la sua parte e la scelta di vestirsi con un completo in pelle ha sicuramente fatto parlare e brillare gli occhi al pubblico femminile.

Ultimo sul palco del Festival di Sanremo

Ariete – Mare di Guai voto 5



Un’esibizione che purtroppo non ha convinto, ma sicuramente Ariete avrà la possibilità di riscattarsi. Si sa che il debutto non è sempre facile e la sua voce non è sempre risultata perfetta. Ma tratta un tema importante come la fine di un amore tra due donne e la firma di Calcutta si percepisce.

Ultimo – Alba voto 6,5



Insieme a Marco Mengoni, senza dubbio una delle esibizioni più attese. La canzone piace così come piacee convince anche lui in questa versione più matura. D’altronde lui stesso ha ammesso che quest’anno arrivava al Festival di Sanremo con un altro spirito e che si sarebbe goduto ogni momento senza fare un dramma sul risultato finale.

Come Cose – L’addio voto 7,5



La vera sorpresa della serata di ieri, pronti a mettere in dubbio tutti i pronostici. C’è chi non ha dubbi e scommette che arriveranno sicuramente sul podio. I loro corpi sono i veri protagonisti e da qui la decisione di iniziare l’esibizione dando le spalle al pubblico. D’altronde si parla di una crisi ed in questo modo le loro voci diventano ancora più forti ed emozionanti, in grado di tenerti con il fiato sospeso.

Elodie – Due voto 8



Inutile negarlo, Elodie è nata per stare sul palco con la sua grinta e la sua energia, ma anche con la sua bellezza e la sua sensualità accentuata dal look vedo non vedo e dalle piume che facevano da cornice. Sicuramente una nuova versione della cantante, non quella a cui siamo abituati per i brani estivi, ma il ritornello di Due ti resta in testa ed inizi a canticchiarlo nel giro di poco tempo.

Leo Gassmann – Terzo cuore voto 5,5



Il figlio di Alessandro Gassmann piace e convince nonostante la sua giovane età ha talento da vendere. A non convincere è il brano che porta la firma di Riccardo Zanotti (dei Pinguini Tattici Nucleari) perché viene visto come un brano pop tipico italiano, ovvero scontato e generico, mentre per emergere al Festival di Sanremo serve altro.

I Cugini di Campagna – Lettera 22 voto 7



La loro prima volta sul palco del Festival di Sanremo ed è normale provare emozione. Il brano scritto da La Rappresentante di Lista piace così come l’esibizione di uno dei gruppi più amati della musica italiana.

Elodie sul palco dell’Ariston

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato voto 7



Ad emozionare il pubblico è il brano e questa versione di Gianluca Grignani che ci riporta indietro con la memoria ai tempi di Destinazione Paradiso. Una canzone in cui tutti noi ci ritroviamo protagonisti nel momento in cui la vita ci presenta il conto da pagare. Un brano intenso anche se non tutte le parole sono state facilmente comprensibili.

Olly – Polvere voto 5,5



Sfiora la sufficienza, ma per lui vale lo stesso discorso di gIANMARIA. Nel giro di un paio di mesi si è trovato a passare da Sanremo Giovani al palco dell’Ariston come ha sottolineato Amadeus quindi è necessario prendere un po’ di confidenza. Riesce comunque a stupire ed a far ballare con il suo ritmo.

Colla Zio – Non mi va voto 5



Non si può certo negare la loro simpatia ed il fatto che hanno portato una ventata d’allegria all’Ariston. Ma a detta di molti il brano non è adatto per un palco tanto ambito come il Festival di Sanremo, sembra più la canzone tipica delle feste che da adolescenti si organizzavano in oratorio.

Mara Sattei – Duemilaminuti voto 6



Stando ai pareri dei social network, una canzone insipida e ci si aspettava di più dalla cantante che, invece, per noi raggiunge la sufficienza. Si tratta di un brano tipico delle sue corde e poi l’autore è Damiano dei Maneskin.

Per quanto riguarda, invece, la classifica ufficiale della prima serata è la seguente:

Marco Mengoni

Elodie

Coma Cose

Ultimo

Leo Gassmann

Mara Sattei

Colla Zio

Cugini di Campagna

Mr. Rain

Gianluca Grignani

Ariete

gIANMARIA

Olly

Anna Oxa

E tu hai seguito la prima serata del Festival di Sanremo ieri? Quale esibizione ti è piaciuta maggiormente e quale, invece, ti ha convinto meno? Ti aspettiamo nei commenti!