Ieri sera è andata in onda la penultima serata del Festival di Sanremo. Possiamo affermare che è stata una delle serate più attese perché si trattava della serata delle cover e dei duetti. Per chi non lo sapesse, i big in gara hanno la possibilità di scegliere un artista nazionale o internazionale con cui duettare e scelgono una canzone che ha fatto la storia del mondo della musica.

Una serata dedicata alla musica a 360 gradi con canzoni che spaziano dagli anni ‘60 fino ai più recenti anni Duemila. Amadeus e Gianni Morandi, questa volta, erano affiancati dalla simpatica e talentuosa attrice Chiara Francini. I risultati della serata sono stati degni di nota con 11 milioni di telespettatori ed uno share pari al 66,5%. La serata cover è stata vinta da Marco Mengoni che, ancora una volta, continua a dominare la classifica, ma sono stati davvero diversi i momenti emozionanti. Analizziamo insieme, una dopo l’altra, le esibizioni di ieri sera.

Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente voto 5

Onore a due giovani ragazzi che hanno scelto di ricordare Franco Battiato sul palco dell’Ariston con uno dei suoi brani più famosi, ma nonostante le aspettative altre sembrava stessero cantando al karaoke anziché cantare.

Will e Michele Zarrillo – Cinque giorni voto 6

La sufficienza la raggiungono grazie alla voce ed al talento di Michele Zarrillo che, visibilmente emozionato, prima accompagna Will dal pianoforte per poi prendersi il palco al suo fianco. Will, da parte sua, sembra avere una voce ancora un po’ acerba per un brano di questo calibro.

Elodie e Big Mama – America Woman voto 9

Elodie lo aveva anticipato, quest’anno sul palco dell’Ariston non si sarebbe risparmiata nulla ed avrebbe osato. Ieri sera ce lo ha dimostrato affascinando il pubblico, sia maschile che femminile, con la sua grinta ed il suo outfit da mozzare il fiato. Magistrale poi la sua voce e l’interpretazione di un brano difficile come America Woman con al suo fianco Big Mama. Bellissimo l’abbraccio alla fine tra le due donne.

Olly e Lorella Cuccarini – La notte vola voto 6,5

Una versione moderna della sempre verde La notte vola. Olly la fa sua e fa scatenare il pubblico, mentre Lorella Cuccarini si limita a cantare qualche strofa ed a ballare, ma si tratta sempre di un’artista e soprattutto la sua perfetta forma fisica nonostante l’età che avanza lascia senza parole. Bellissimo rivedere la Cuccarini su questo palco.

Ultimo ed Eros Ramazzotti – Medley Ramazzotti voto 7

Adesso tu, Un’emozione per sempre, Più bella cosa sono questi i tre brani scelti da Ultimo ed Eros Ramazzotti per la serata. Ed anche se Ramazzotti ad un certo punto non ricorda più le parole di Un’emozione per sempre, ci pensa Ultimo a salvarlo. Certo, puntare su Ramazzotti è stata una scelta facile, ma i due insieme hanno emozionato e fatto ballare l’Ariston.

Lazza ed Emma con Laura Marzadori – La fine voto 7,5

Un brano impegnativo, la versione di Tiziano Ferro nel 2011, ma che Lazza ed Emma hanno interpretato in modo divino. Ottima anche l’interpretazione della violinista Laura Marzadori che ha aggiunto quel tocco in più all’esibizione.

Tananai e Don Joe con Biagio Antonacci – Vorrei cantare come Biagio Antonacci voto 8

Tananai continua a stupire ed è impossibile non notare come sia maturato dal punto di vista artistico. Inoltre, una piacevole sorpresa. Nessuno si aspettava l’arrivo di Antonacci che invece, proprio mentre Tananai cantava Vorrei cantare come Biagio Antonacci, ha fatto il suo ingresso ed insieme hanno conquistato il pubblico.

Shari e Salmo – Medley di Zucchero voto 7

Ci voleva Salmo per permettere a Shari di brillare e di conquistare un voto alto. Con la spensieratezza della loro giovane età, si sono divertiti sulle note di Diavolo in me.

Gianluca Grignani ed Arisa – Destinazione Paradiso voto 6

Non è andata proprio come si sperava andasse, l’esibizione si è protratta più a lungo. Per il talento di entrambi gli artisti, ci si aspettava qualcosina di più, ma comunque riascoltare Destinazione Paradiso fa sempre venire i brividi ed è bello vedere Grignani ritrovare la voglia di cantare.

Leo Gassmann ed Edoardo Bennato con Il Quartetto Flegreo – Medley di Bennato voto 7

Edoardo Bennato con la sua esperienza e la sua carriera ha trascinato l’Ariston e non solo, anche il giovane Gassmann che è riuscito a stargli dietro ed a regalare al pubblico ed ai telespettatori momenti spensierati.

Articolo 31 e Fedez – Medley degli Articolo 31 voto 7,5

Durante l’esibizione sembrava di essere tornati indietro nel tempo, al periodo dell’adolescenza dove gli Articolo 31 erano rivoluzionari. E ieri lo hanno dimostato ancora una volta con il loro amico Fedez. Hanno fatto ballare i presenti in sala. Bellissimo il gesto di Fedez che è corso ad abbracciare la mamma durante l’esibizione, ma anche il suo “Grazie a te amico mio” alla fine della performance rivolto a J Ax.

Giorgia ed Elisa – Luce (Tramonti a Nord Est) e Di Sole e D’Azzurro voto 9,5

Fin da quando sono stati resi noti i duetti, questo era quello che si aspettava con maggiore ansia. Due donne ricche di talento e di bellezza che non hanno deluso le aspettative regalandoci un’esibizione da pelle d’oca. Ingiusta la classifica finale, almeno il podio se lo meritavano.

Colapesce e Dimartino e Carla Bruni – Azzurro voto 7,5

Omaggio ad Adriano Celentano con una Carla Bruni in splendida forma con una voce che, nonostante il tempo che passa, è ancora degna di nota. Molto bello rivederla sul piccolo schermo a cantare, ma soprattutto a divertirsi con Colapesce e Dimartino.

I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – La forza della vita ed Anima mia voto 6

Hanno scelto due brani che tutti, almeno una volta nella vita, hanno cantato. Una scelta forse facile, ma vincente. Certo fa un po’ strano sentire la voce in falsetto di Nick Luciani per La forza della vita, mentre in Anima mia è completamente a suo agio.

Marco Mengoni e Kingdom Choir – Let It Be voto 10

Quasi nessuno avrebbe scommesso su questa esibizione ed invece ha lasciato tutti senza parole. Conquista il primo posto, vince la serata, ma soprattutto sorprende con il suo talento e con la forza della sua voce. Non da ultimo, la sua umiltà nel ringraziare il Kingdom Choir di avergli dato questa possibilità.

Marco Mengoni ed il Kingdom Choir a Sanremo

gIANMARIA e Manuel Agnelli – Quello che non c’è voto 5,5

Un bellissimo brano che è in grado di far emozionare, ma ciò che non è piaciuto molto è il fatto che Manuel Agnelli abbia dominato la scena lasciando il secondo piano il giovane gIANMARIA.

Mr Rain e Fasma – Qualcosa di Grande voto 8

Quando si va ad interpretare un brano famoso ed iconico come Qualcosa di Grande dei Lunapop c’è sempre la paura di fallire o di attirare le critiche. Mr Rain e Fasma invece ci sono riusciti in modo perfetto, facendo diventare il brano un qualcosa di nuovo. E Mr Rain si conferma una delle vere sorprese di questo Festival di Sanremo.

Madame ed Izi – Via del Campo voto 7,5

Decisione tosta quella di scegliere una canzone di Fabrizio De André, ma il risultato è stato perfetto. Come Izi stesso ha detto, nel momento in cui ha salutato il pubblico, osare è lecito grazie alla libertà. Loro hanno osato e ne sono usciti vincitori.

Coma Cose e Baustelle – Sarà perché ti amo voto 7,5

Dopo l’annuncio di un matrimonio in arrivo tra i Coma Cose, quale canzone migliore se non un inno all’amore? E soprattutto chi riesce a stare fermo ed a non ballare sulle note di Sarà perché ti amo?

Rosa Chemical e Rose Villain – America voto 7

Uno dei momenti più esilaranti della serata con Rosa Chemical che sale sul palco con un sexy toy. Chiudendo questa parentesi, però, il voto alto lo meritano non tanto per la provocazione, ma quanto per l’esibizione fatta con il brano di Gianna Nannini tanto che lei stessa, tramite il suo profilo Instagram, ha espresso solo parole positive.

Modà e Le Vibrazioni – Vieni da me voto 6

Due gruppi molto simili tra loro che decisono di riportare in scena un brano del 2003, uno dei capisaldi de Le Vibrazioni. Esibizione che coinvolge grazie anche alle sonorità orchestrali che fanno da degno supporto.

Levante e Renzo Rubino – Vivere voto 6,5

Certo, Vasco Rossi è inimitabile, ma Levante ce la mette tutta e merita più della sufficienza già per la decisione di portare in scena un brano iconico e difficile. Al pubblico sarebbe piaciuto vedere un maggior spazio per Renzo Rubino che, invece, è rimasto defilato.

Anna Oxa e Iljard Shaba – Un’emozione da poco voto 6

Un brano che già a suo tempo faceva emozionare, cantato ora da una Anna Oxa in versione più matura e consapevole di sé merita la piena sufficienza.

Sethu e bnkr44 – Charlie fa surf voto 6

Così come Shari, anche Sethu riesce a prendersi il suo riscatto durante la serata delle cover. La sua esibizione sulle note del brano dei Baustelle è uno dei momenti più divertenti dell’intera serata.

Ultimo ed Eros Ramazzotti sul palco dell’Ariston

Lda ed Alex Britti – Oggi sono io – voto 7

Dopo un inizio in salita per alcuni problemi alla chitarra di Alex Britti, i due riescono ad integrarsi e ad ingranare portano ai vertici uno dei brani più belli di Alex Britti.

Mara Sattei e Noemi – L’amour toujours voto 7,5

Due delle voci più incredibili del panorama della musica italiana che portano un omaggio al grande Gigi D’Agostino sul palco dell’Ariston. Una versione un po’ meno rock rispetto a quella a cui siamo abituati, ma che comunque ha convinto.

Paola e Chiara e Merk & Kremont – Medley di Paola e Chiara voto 7

Ormai è tardi, ma chi riesce a trattenersi sulle note di Vamos a Bailar o di Viva el Amor? Paola e Chiara sono tornate, sono cresciute certo, ma l’entusiasmo ed il talento è sempre lo stesso che le contraddistingue da anni.

Colla Zio e Ditonellapiaga – Salirò voto 6

Ultima esibizione dopo una serata lunghissima, hanno solo voglia di divertirsi e di non prendersi sul serio. Degno di nota il balletto originale che li vede protagonisti. Di un altro pianeta, comunque, Ditonellapiaga.

E tu hai seguito la serata cover del Festival di Sanremo? Quale è stata l’esibizione che ti ha emozionato maggiormente e quale, invece, quella che ti ha deluso? Ti aspettiamo nei commenti!