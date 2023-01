Ormai ci siamo, manca davvero poco al 7 febbraio giorno in cui andrà in scena la prima puntata del Festival di Sanremo. Si tratta di uno degli eventi più attesi nel nostro paese poiché ci offre la possibilità di distrarci dai problemi quotidiani, ci fa vedere il talento degli artisti in gara, ci fa conoscere nuove canzoni e ci fa ammirare ospiti nazionali ed internazionali.

Come sappiamo una delle serata del Festival di Sanremo, precisamente la quarta, ovvero quella che andrà in scena venerdì 10 febbraio è la serata dedicata alle cover e vedrà i Big in gara esibirsi con brani non loro, ma famosi per poi duettare con alcuni colleghi. Durante la trasmissione Viva Rai2 Fiorello ci ha regalato degli spoiler proprio su questa serata mettendo a tacere i rumors degli ultimi giorni come quelli che volevano i Jalisse tornare sul palco dell’Ariston al fianco de I Cugini di Campagna. Così non sarà poiché il gruppo ha scelto Paolo Vallesi, ma non mancheranno anche altri nomi importanti in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico. Grande attesa per il duetto di Giorgia con Elisa, ma anche per quello di Olly con Lorella Cuccarini e di Ultimo con Eros Ramazzotti. Spazio anche a Fedez con gli Articolo 31 ed a Le Vibrazioni con i Modà. Ma vediamo nel dettaglio la lista di tutti i partecipanti:

L’Ariston di Sanremo

Paola e Chiara – Merk & Kremont

Articolo 31 – Fedez

Modà – Le Vibrazioni

Leo Gasmann – Edoardo Bennato

Olly – Lorella Cuccarini

LDA – Alex Britti

gIANMARIA – Manuel Agnelli

Colla Zio – Ditonellapiaga

Madame – IZI

Mara Sattei – Noemi

Sethu – I Bnkr44

Shari – Salmo

Rosa Chemical – Rose Villain

Tananai – Don Joe

Gianluca Grignani – Piero Pelù

Ultimo – Eros Ramazzotti

Giorgia – Elisa

Lazza – Emma

Colapesce Di Martino – Carla Bruni

Cugini di Campagna – Paolo Vallesi

A differenza degli anni passati, quest’anno sarà obbligatorio presentarsi sul palco del Festival di Sanremo in duetto per la serata delle cover. Per quanto riguarda i brani scelti non sono stati ancora annunciati, ma sarà senza dubbio una serata ricca di emozioni.

E tu sei pronto per il Festival di Sanremo? Quale tra questi duetti ti piace maggiormente? Ti aspettiamo nei commenti!