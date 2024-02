Ieri è andata in onda la prima puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Al timone della kermesse canora abbiamo ritrovato, anche per quest’anno, Amadeus al fianco del suo fedele collega Fiorello. In occasione della prima serata, da un co-conduttore speciale, ovvero Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con la canzone Due Vite.

La prima serata è stata un vero e proprio trionfo che ha tenuto compagnia al pubblico italiano, e non solo, dalle ore 21.00 alle ore 2.30 circa. Una lunga notte dove si sono esibiti tutti e 30 i big in gara portando emozioni e spesso facendo ballare il pubblico. Abbiamo già dato i voti e, di conseguenza, le nostre pagelle per quanto riguarda le esibizioni che ieri hanno tenuto incollati al piccolo schermo ben 10.561.000 telespettatori. Ora, però, è il momento di passare ad altri voti. Come sappiamo, la moda è sempre importante e gli artisti pensano ai look da portare sul palco dell’Ariston già mesi prima dell’inizio della manifestazione musicale. C’è chi osa, chi invece non vuole andare troppo oltre e resta su look basic. Una cosa è certa, chi sale sul palco dell’Ariston sa che è l’occasione giusta per colpire il pubblico ed attirare l’attenzione. Senza ombra di dubbio, la regina della serata di ieri è stata Annalisa: la sua canzone Sinceramente è stata tra le più apprezzate così come lo è stato il suo look. Ancora una volta si conferma la regina della sensualità, ma senza cadere nel volgare e rimanendo sempre una ragazza acqua e sapone: per il suo debutto al Festival di Sanremo 2024, Annalisa ha scelto Dolce & Gabbana. Una culotte nera che va molto di moda nell’ultimo periodo con autoreggenti in bella vista, un top di raso nero accompagnato da una giacca lunga e nera.

Medaglia di argento per Alessandra Amoroso che sembrava quasi una diva di altri tempi. Si è affidata a Monot per il suo debutto al Festival di Sanremo dove non ha voluto osare, ma ha preferito rimanere sui toni classici con un lungo abito aderente e nero senza spalline, con dettagli cut out sotto il seno ed eleganti guanti dello stesso colore. Capelli sciolti ad incorniciarle il volto e gioielli semplici di Damiani che hanno dato la giusta luce ad un outfit scuro. Medaglia di bronzo per colei che ha aperto la serata di ieri, ovvero Clara. Un look raffinato firmato Armani Privé che per la cantante ha scelto un abito vintage d’archivio dal tessuto olografico, il tutto impreziosito da una fascia in vita. Ed infine, promossa a pieni voti anche Emma Marrone: per lei un minidress nero con scollo a cuore di Lorenzo Posocco, calze velate nere e gioielli Tiffany&Co.

Alessandra Amoroso Clara Emma Marrone

Passiamo ora ai look bocciati del Festival di Sanremo 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. A non piacere i look delle esponenti del mondo “adulto” che hanno fatto scelte un po’ discutibili. Bocciato il look scelto da Fiorella Mannoia: un abito bianco lungo fino ai piedi di pizzo a mo ‘di sirena firmato Luisa Spagnoli indossato senza scarpe, a piedi nudi. Un fisico invidiabile, ma al mondo dei social non è piaciuta la scelta, abito più adatto per andarsi a sposare. Secondo nome ad essere bocciato per la scelta dell’outfit è stato quello di Loredana Bertè che si è presentata sul palco dell’Ariston con i capelli color azzurro ed un minidress nero con bordi bianchi realizzato appositamente per lei da Pierpaolo Piccioli di Valentino, a far invidia le sue belle gambe messe in mostra e che sono degne di una ventenne. Ed infine non ha convinto neanche il vestito scelto da Angelina Mango: la sua performance ha coinvolto tutti, ma per quanto riguarda lo stile invece ci sono opinioni differenti: abito monospalla in tulle con stampa paisley e top ricamato con motivi floreali, il tutto firmato Etro. È giovane e poteva mettersi un po’ più in mostra.

Fiorella Mannoia Angelina Mango

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da importanti nomi della musica italiana che hanno calcato il palco dell’Ariston. Promosso a pieni voti Mahmood che, data la sua età, sappiamo che non è il tipo da presentarsi con uno smoking nero: questa volta ha scelto un dolcevita scuro, gilet in pelle con tasche grandi e zip dorate (richiamo alla sua canzone) e pantaloni in pelle nera, firmato Prada. Medaglia d’argento per i Negramaro capitanati da Giuliano Sangiorgi che è andato sul classico affidandosi ad un completo nero composto da camicia (con conseguente effetto vedo – non vedo), foulard, pantaloni in seta e cintura firmato Paul & Shark. Ed infine al terzo posto sul podio dei look maschili troviamo Dargen D’Amico che ha scelto un doppiopetto nero firmato Moschino tempestato da tanti piccoli orsi di peluche color marrone che troviamo anche sulle caviglie, un outfit che può piacere o non piacere, ma che ha convinto la gran parte del pubblico per il suo essere originale.

Mahmood Giuliano Sangiorgi Dargen D’Amico

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Bocciato Gazzelle che indossa una felpa sopra la camicia, ma soprattutto non piace la scelta di portare occhiali da sole mentre si esibisce sul palco. Neanche Diodato è riuscito a convincere con la scelta di un completo color panna: il suo look era completamente firmato Zegna ed era composto da blazer, maglia e pantaloni, ma si tratta di un colore troppo chiaro per la sua carnagione e che non lo valorizza. Infine, uno dei nomi bocciati più discussi è quello di Ghali: c’è chi ha amato il suo look e chi, invece, non lo ha proprio apprezzato. Un completo color indaco pieno di cristalli firmato Loewe e che è stato studiato insieme a Ramona Tabita, sua stylist.

Gazzelle Diodato Ghali

Tuttavia, sono tutti d’accordo con l’affermare che la vera icona di stile ieri sera è stata Marco Mengoni con un look più bello ed innovativo dell’altro: ha aperto le danze con un completo scuro con intarsio in argento firmato Emporio Armani per poi passare ad un completo di colore bordeaux con giacca e pantaloni in pelle firmato Versace, ma è piaciuto molto anche il look di Valentino indossato durante il medley che lo ha visto esibirsi a mezzanotte ed anche il suo completo Fendi formato da blazer e gonna con mocassini e calzettoni.

Marco Mengoni in Emporio Armani Marco Mengoni in Valentino Marco Mengoni in Fendi

E tu hai seguito la prima serata del Festival di Sanremo 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!