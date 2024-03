Netflix, ormai da qualche anno ha fatto irruzione nella corsa al miglior film agli Oscar. Il primo successo è arrivato con con “Roma” del 2018 e da allora ha aggiunto numerosi altri titoli all’ambita lista di candidati, ma finora non è riuscita ad assicurarsi una vittoria, anche se Apple TV+ ha infranto la barriera quest’anno, diventando la prima servizio di streaming per portare a casa il miglior film per “CODA” nonostante Netflix sia in testa al gruppo nelle nomination per tre anni consecutivi.

I film prodotti, trasmessi in streaming e distribuiti da Netflix hanno vinto finora 22 Oscar in 13 categorie su un totale di 132 nomination (escluse le 18 nomination per i film originali nel 2024). Questi migliori film vincitori di Oscar su Netflix sono i più apprezzati. Tuttavia, il catalogo dei vincitori di Netflix è destinato ad aumentare con la moltitudine di nomination ricevute per gli attesissimi 96esimi Academy Awards, la cui première è prevista per il 10 marzo.

Film Netflix Oscar: “Il processo ai Chicago 7” (2020)

Il film di Aaron Sorkin del 2020 “The Trial of the Chicago 7” raccontava la storia delle sette persone accusate in seguito ai violenti scontri dei manifestanti con la polizia dopo la Convenzione del Partito Democratico del 1968. Furono costretti a sostenere un processo insieme da un’amministrazione Nixon ostile e da un giudice instabile nonostante le loro diverse filosofie di difesa e uno di loro, Black Panther Bobby Seale, non era nemmeno lì.

“Il processo ai Chicago 7” ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior film alla 93esima edizione degli Academy Awards, che ha perso contro “Nomadland” . Anche se il film ha ottenuto nomination per la migliore canzone originale, la migliore fotografia, il miglior montaggio cinematografico e il miglior attore non protagonista per Sacha Baron Cohen, sarebbe tornato a casa senza vittorie al suo attivo. Sorkin, prevedibilmente, si è guadagnato una quarta nomination all’Oscar per le sue sceneggiature, anche se la sua unica vittoria è arrivata da “The Social Network” del 2010 ; questa volta ha perso contro “Promising Young Woman” di Emerald Fennell .

“The Irishman” (2019)

Il film di Martin Scorsese The Irishman vede protagonista Robert DeNiro nei panni di un sicario che ripercorre la sua vita mentre Scorsese medita sull’eccesso di peccato e sullo stato della sua anima. L’incredibile cast comprende Joe Pesci, Al Pacino e Harvey Keitel. Il film è stato il canto del cigno di Scorsese per la sua leggendaria carriera nei film polizieschi, fungendo da bellissimo e straziante saluto a un capitolo della sua carriera nel suo complesso.

La 92esima edizione degli Academy Awards ha riconosciuto a The Irishman tutte le nomination più importanti, tra cui quelle per il miglior film, il miglior regista, la migliore sceneggiatura non originale e le nomination come miglior attore non protagonista sia per Pacino che per Pesci. Brad Pitt però li ha battuti entrambi con “C’era una volta a Hollywood” , e Parasite si è conquistato il titolo di miglior film.

“My Octopus Teacher” (2020)

Netflix ha avuto un po’ di fortuna con i suoi documentari. Dal 2014 hanno ricevuto 11 nomination nella categoria. “Icarus” ha ottenuto la prima vittoria nel 2018 rivelando il programma antidoping olimpico sponsorizzato dallo stato russo.

La loro vittoria più notevole nella categoria è arrivata nel 2021, quando “My Octopus Teacher” ha raccontato la cronaca del regista Craig Foster mentre instaurava una relazione con un polpo selvatico in una foresta di alghe sudafricana. È diventato un fenomeno globale ed è uno dei documentari più apprezzati di Netflix, in gran parte grazie alla storia bizzarra ma del tutto avvincente sul legame unico tra uomo e animale.

“Pinocchio di Guillermo del Toro” (2022)

Sebbene Netflix sia stata molto competitiva nella categoria Miglior film d’animazione nel corso degli anni con film come “Ho perso il mio corpo” , “Klaus” e “I Mitchell contro le macchine“, alla fine ha sfondato con “Pinocchio di Guillermo del Toro”. Il film ha preso una versione più oscura e gotica della classica storia per bambini, inserendo la storia del ragazzo di legno sullo sfondo dell’Italia di Mussolini, enfatizzando ulteriormente le lotte e le difficoltà dei personaggi coinvolti.

La pellicola finirebbe per vincere il miglior film d’animazione contro titoli del calibro di Turning Red e Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio. La vittoria è stata degna di nota anche per il leggendario discorso di ringraziamento di Guillermo del Toro, in cui ha dato grande peso e importanza al mezzo dell’animazione, affermando che “l’animazione è cinema”.

Non è particolarmente sorprendente, poiché anche adesso il film è facilmente considerato uno dei più grandi film d’animazione rilasciati da Netflix, come una magnifica opera d’arte amata e apprezzata dal pubblico di tutto il mondo.

“Storia di un matrimonio” ​​(2019)

Noah Baumbach ha spezzato il cuore degli abbonati Netflix grazie alla performance avvincente di Adam Driver e alla storia straziante di Scarlett Johansson in “Marriage Story” del 2019 sulla fine di una lunga relazione. Sebbene il film sia ancora ampiamente considerato uno dei migliori di Netflix quando si tratta di film emozionanti e drammatici, ha semplicemente dovuto affrontare una concorrenza troppo grande in uno degli anni più accumulati nella storia degli Academy Awards.

Anche Marriage Story non è riuscito a eguagliare il furioso successo di “Parasite”, perdendo il premio come miglior film ma essendo onorato solo di essere stato nominato. Driver ha ottenuto una nomination ma ha perso contro “Joker” di Joaquin Phoenix; Johansson è stata nominata due volte sia per Marriage Story che per Jojo Rabbit , ma ha perso due volte, contro Renee Zellweger nei panni di Judy Garland e Laura Dern, che interpretava il suo avvocato in Marriage Story e ha dato al film la sua unica vittoria.

“Il potere del cane” (2021)

Sembrava che “The Power of the Dog” spezzasse la maledizione del miglior film di Netflix, guidando il gruppo con ben dodici nomination. Il bellissimo film della regista Jane Campion parla di un temibile allevatore (Benedict Cumberbatch) che tormentala nuova moglie (Kirsten Dunst) e il figlio (Kodi Smit-McPheePlemons).

Con dodici nomination, Netflix era probabilmente fiducioso che la sua siccità come miglior film stesse per finire. In effetti, è stato CODA a vincere il primo Oscar come miglior film per una piattaforma di streaming alla 94esima edizione degli Academy Awards; le sue tre nomination sono state il minor numero di vincitori come miglior film dal 1932.

L’ unica vittoria di “The Power Of The Dog” è arrivata per gentile concessione del miglior regista, il primo film a farlo come unico premio da “Il laureato” del 1967 . La vincitrice Jane Campion è stata solo la terza donna a vincere per la regia ed è stata la prima donna ad essere nominata due volte, essendo stata precedentemente nominata nel 1993 per “Lezioni di pianoforte“.

“Black Bottom di Ma Rainey” (2020)

“Black Bottom di Ma Rainey” descriveva una sessione di registrazione cruciale ma turbolenta degli anni ’20 dell’influente cantante blues Ma Rainey, eseguita dalla fantastica Viola Davis. Chadwick Boseman ha recitato al suo fianco in quello che sarebbe stato il suo ruolo finale. Nonostante il film non abbia ottenuto una nomination come miglior film, il film è riuscito a comportarsi altrettanto bene degli altri capofila di Netflix quando si è trattato di vincere premi.

Davis e Boseman hanno entrambi ottenuto nomination come attori, così come la scenografia del film. Sebbene Boseman fosse ampiamente considerato il favorito per vincere una gloriosa vittoria postuma, finirà per perdere contro la performance di Anthony Hopkins in “The Father” . Il film, tuttavia, ha ottenuto vittorie per il trucco, l’acconciatura e i costumi per Ann Roth. È stata la quinta nomination di Roth e la sua seconda vittoria, dopo “Il paziente inglese” del 1996.

“Mank” (2020)

Il film biografico in bianco e nero di David Fincher basato sulla sceneggiatura di suo padre Jack raccontava le esperienze dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) e lo sviluppo della sua sceneggiatura rivoluzionaria per Citizen Kane.

Il film ha sfruttato con successo l’amore dell’Academy per i film in bianco e nero e per i film sulla vecchia Hollywood, assicurandosi nomination come miglior film, miglior regista, miglior attore, migliore attrice non protagonista e molto altro.

Nonostante abbia avuto facilmente il maggior numero di nomination tra qualsiasi film nominato quell’anno con 10 nomination contro le 6 nomination della maggior parte degli altri film, questo elogio non si è tradotto in vittorie effettive.

Tuttavia, il film ha ottenuto il premio per la migliore fotografia per Erik Messerschmidt alla sua prima nomination all’Oscar in assoluto, e per la scenografia. Oldman e Amanda Seyfried hanno entrambi perso le loro nomination come attori.

“Roma” (2018)

Il sorprendente film semi-autobiografico “Roma” di Alfonso Cuarón esamina la vita della governante di una famiglia della classe medio-alta nella Città del Messico degli anni ’70. Questa nomination inaugurerebbe una nuova ondata di film stranieri nominati come miglior film , tra cui “Parasite”, “Drive My Car” e “The Zone of Interest” di quest’anno .

Cuarón si è aggiudicato tre Oscar alla 91esima edizione degli Academy Awards: per il miglior film in lingua straniera, il primo film messicano a riuscirci, e diventando poi la prima persona a vincere sia il miglior regista che la migliore fotografia per lo stesso film. Probabilmente, “Roma” meritava di portare a casa anche il miglior film, dato che è stata la favorita quasi unanime fino alla decisione di far vincere “Green Book“.

“Tutto tranquillo sul fronte occidentale” (2022)

Un remake moderno dell’originale film di guerra vincitore del premio come miglior film.”Tutto tranquillo sul fronte occidentale” vede il giovane Paul Baumer entusiasta di arruolarsi nell’esercito tedesco durante la prima guerra mondiale. Tuttavia, le sue speranze e il suo atteggiamento vivace vengono presto spazzati via. dalla terribile realtà della guerra, mentre guarda i suoi amici e compagni morire intorno a lui mentre perde lentamente il senso di sé.

Anche se il film avrebbe finito per perdere il premio come miglior film a favore di “Everything Everywhere All at Once” , ha comunque ottenuto numerose vittorie nelle categorie tecnologiche.

