Il mood da vacanza si fa sentire ora più che mai: per questo quando non siamo in spiaggia o a fare delle belle passeggiate in montagna in compagnia l’alternativa perfetta è sicuramente quella di vedere un bel film ambientato durante l’estate. Che sia una bella pellicola di animazione o un film romantico poco importa: gli ingredienti principali sono spesso sole, mare, campi estivi e storie d’amore, mescolate insieme per regalarci una o più ore di meritato relax.

Ecco a voi 15 film perfetti da guardare in estate per sentirsi in vacanza, e dove è possibile trovarli!