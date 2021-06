Se stai cercando qualche consiglio per guardare un film passando una serata tranquilla e rilassante, questo elenco non fa per te. Ma se stai cercando qualcosa di davvero forte e sconvolgente e che non ti lascerà indifferente, allora sei nel posto giusto. Ecco alcuni film davvero disturbanti, che non tutti riescono a vedere fino in fondo e che puoi trovare in streaming.

Love

L’attore Karl Glusman con le esordienti Aomi Muyock e Klara Kristin in una scena di Love

Genere : erotico, drammatico

: erotico, drammatico Piattaforma : Netflix

Love è un film del 2015 del controverso Gaspar Noé e se conosci questo regista, sai già cosa aspettarti. Se invece non lo conosci, ti sarà ben chiaro già dalla primissima scena. Love ci racconta attraverso dei flashback la storia d’amore tra Murphy e Electra, la sua vecchia fidanzata. Il film è un racconto non lineare dagli esordi della loro relazione fino alla sua conclusione. Vediamo da vicino la loro storia diventare sempre più torbida e difficile e Gaspar Noé costringe il nostro sguardo dentro la loro intimità, senza nascondere nulla.

Le scene con rapporti sessuali espliciti sono molto numerose e, soprattutto, sono reali (non realistiche, proprio autentiche). Se all’inizio il sesso tra i due è espressione del loro amore, con il procedere della storia diventerà il fine: questo li porterà a sperimentare sempre di più in cerca di emozioni sempre più forti, aiutati anche dall’uso di droghe.

Un film che non ti lascerà sicuramente indifferente, in pieno stile Gaspar Noé.

The Neon Demon

Elle Fanning in The Neon Demon

Genere : horror, thriller

: horror, thriller Piattaforma : Netflix

Film di un altro regista che in quanto a capacità di suscitare polemiche non ha niente da invidiare a nessuno, Nicolas Winding Refn – che ha scritto e diretto The Neon Demon – riesce a girare un film estreamente respingente da un lato, per le tematiche che affronta e il modo in cui le tratta, e raffinato ed estetizzante dall’altro. Il dualismo tra morte e bellezza viene richiamato durante tutto l’arco del film, a volte con uno sguardo compiaciuto, a volte suscitando raccapriccio e disgusto. Anche grazie all’ottima interpretazione di Jena Malone, co-protagonista nel ruolo della truccatrice Ruby, questa dicotomia viene portata agli estremi in una scena che sopporterai a fatica (e che non voglio svelarti).

In The Neon Demon vediamo arrivare la giovane Jessie (Elle Fanning) a Los Angeles, dove vuole sfondare come modella. C’è qualcosa di magnetico in lei, un “qualcosa” che colgono tutti: chi con cupidigia, chi con invidia, chi con curiosità. La sua freschezza rispetto alle altre modelle la porterà velocemente ad attirare le attenzioni giuste e la metafora della “carne fresca” viene portata avanti fino al culmine.

La domanda che Refn ci invita a farci è se sia Jessie la ragazza pura che viene corrotta o se sia lei l’elemento che corrompe il nuovo ambiente in cui arriva, portando tutti alla follia.

Il Sospetto

Mads Mikkelsen ne Il Sospetto

Genere : drammatico

: drammatico Piattaforma : Amazon Prime Video

Anche se diverso rispetto agli altri titoli presenti in questa lista, Il Sospetto merita un posto nella lista dei film più disturbanti che puoi trovare in streaming. Protagonista è Mads Mikkelsen, che diretto da Thomas Vinterberg interpreta in maniera eccezionale il difficile e delicato ruolo che gli è stato assegnato.

Quello che accade al protagonista, Lucas, è qualcosa di devastante: viene infatti accusato di pedofilia. Ma come suggerisce il titolo, basta il semplice sospetto per distruggere completamente la sua vita, perché tutto il suo mondo cambi per sempre.

Lo spettatore, che sa perfettamente che la storia raccontata dalla bimba è frutto della fantasia, assiste angosciato al precipitare degli eventi. A differenza delgi altri film, ad essere disturbante è la plausibilità della situazione – oltre che il tema trattato – la precisione con cui si susseguono gli eventi, dall’episodio iniziale (che noi spettatori sappiamo prendere le mosse da un evento in realtà insignificante) fino alla conclusione della vicenda, se può essere considerata davvero una conclusione.

Un film bellissimo che ti farà riflettere molto su certe dinamiche sociali e su quanto poco ci voglia per rovinare una vita.

Dogtooth

Una scena del film Dogtooth di Yorgos Lanthimos

Genere : grottesco

: grottesco Piattaforma : Now TV

Film dalle atmosfere surreali e asfissianti, Dogtooth racconta la storia di una famiglia – composta da madre, padre, due figlie e un figlio – che vive in una villa da sogno, immersa nel verde ed isolata. Ma ad essere idilliaca è solo la cornice e la vita che si consuma all’interno è ben diversa. Nessuno infatti può lasciare la casa, se non il padre. I figli sono cresciuti in questo modo e non hanno la minima idea di cosa ci sia fuori e di come sia il mondo reale, tutto quello che conoscono è ciò che il padre e ha trasmesso loro, creando una realtà distorta che niente ha a che vedere con il mondo reale.

Ma qualcosa cambia quando viene immesso nel piccolo ecosistema familiare un elemento esterno, che andrà a distruggere quanto costruito fino a quel momento. Quando si riesce a rifiatare dal senso di oppressione, il film offre notevoli spunti riflessivi su varie tematiche, intime e universali.

Lanthimos sa sempre come turbare i suoi spettatori e lo fa in maniera impeccabile in questo che è sicuramente uno dei suoi film più riusciti.

Miss Violence

Poster del film Miss Violence

Genere : drammatico

: drammatico Piattaforma : Amazon Prime Video

Di questo film premiato a Venezia di Alexandros Avranas non si può dire molto senza rovinare l’effetto sorpresa. Posso solo anticiparti che è forse il film più pesante presente in questa lista e che tratta quelli che sono ormai rimasti gli unici tabù (e speriamo lo rimangano) della nostra società, cosa che rende molto difficile sopportare certe immagini e riuscire ad arrivare a vedere i titoli di coda.

Miss Violence può essere considerato il film disturbante per eccellenza, diventando a tratti insostenibile, a cui possiamo però riconoscere il merito di sdegnare in maniera autentica e non retorica. Quasi 100 minuti di discesa nell’abiezione, nelle bassezze e perversioni più atroci dell’essere umano.

Se riesci a resistere fino alla fine di questo film, puoi vedere qualsiasi cosa.

Tutti disponibili in streaming, questi titoli sono tra i film più disturbanti che puoi trovare. Li hai gia visti? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti!