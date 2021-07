Ormai ci siamo, manca davvero poco a domenica 11 luglio quando, alle ore 21.00, andrà in scena la finale degli Europei 2020 che vedrà l’Italia sfidare l’Inghilterra. Una partita attesa con ansia dai tifosi, ma non solo, che non vedono l’ora di poter assistere a questo importante evento e poter tifare la nostra Nazionale.

Se da una parte c’è la voglia di assistere alla partita, dall’altra bisogna fare i conti con la particolare situazione che stiamo vivendo a causa del Covid con la variante Delta in agguato. Il rischio di nuovi focolai dovuti ad assembramenti è molto alto e, per questo motivo, alcune città italiane hanno deciso di non dare la possibilità ai tifosi di seguire la partita sui maxi schermi nelle piazze. Prima tra tutte la città di Milano che ha vietato i maxi schermo in Piazza Duomo ed a San Siro, ma seguono anche le città di Lecce, di Trento, di Palermo, di Ravenna, di Treviso, di Bari e sicuramente la lista è destinata a crescere nelle prossime ore. Altre città, invece, hanno deciso di regalare questo momento di convivialità ai tifosi: ovviamente sempre seguendo le regole anti-covid, con controlli importanti, distanziamento necessario, mascherina sempre indossata e con il numero chiuso. Sarà necessario, infatti, prenotarsi obbligatoriamente tramite appositi numeri o siti internet.

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Milano?

Come anticipato, il Sindaco Sala ha preferito non dare la possibilità ai tifosi di seguire la partita da San Siro o da Piazza Duomo, ma nessun problema. Ci sono altre location nel capoluogo lombardo dove poter seguire il match: il Circolo Magnolia all’Idroscalo, l’Arena Milano Est in via Pitteri (zona Lambrate), il giardino della Triennale in viale Alemagna, ai Magazzini Generali, mentre un po’ fuori la metropoli si può andare al Carroponte di Sesto San Giovanni ed al Parco Tittoni di Desio.

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Roma?

Per quanto riguarda la Capitale, invece, è obbligatoria la prenotazione tramite l’apposito sito internet www.euro2020roma.com per poter accedere alla Fan Zone più grande d’Europa al Football Village in Piazza del Popolo ed al maxi schermo ai Fori Imperiali.

La Nazionale Italiana agli Europei 2020

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Bologna?

Nel capoluogo emiliano sarà possibile assistere alla finale in Piazza Maggiore, al parco di Villa Angeletti in via Carracci ed ai Giardini del Pontelungo in via Agucchi.

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Genova?

Diversi i maxi schermi che animeranno la serata di domenica a Genova. Li troviamo al Porto Antico (davanti a Piazza delle Feste), in Piazza De Ferrari (davanti al Palazzo Ducale) ed ai Giardini Luzzati, in pieno centro storico.

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Vicenza?

Piazza dei Signori a Vicenza è pronta per trasmettere Italia – Inghilterra, ma pare che i 1000 biglietti a disposizione siano già esauriti.

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Napoli?

Contrariamente a quanto si possa pensare, a Napoli non è prevista l’installazione di nessun maxi schermo per seguire la finale della Nazionale. Non sappiamo se per evitare assembramenti o se perché non hanno fatto in tempo ad organizzare il tutto.

Dove vedere la finale Italia – Inghilterra a Firenze?

Il Light di Campo di Marte, vicino lo stadio Franchi, ospiterà i tifosi per seguire insieme la finale, ma anche i Giardini della Fortezza.

Poi, ovviamente, in tutte le città i bar, i pub ed i locali avranno a disposizione televisori per far seguire il match ai loro ospiti. Ma anche i cinema, per l’occasione, si trasformano in “stadi” come il Cinema Silvio Pellico di Saronno, in provincia di Varese.

E tu sei pronto? Dove guarderai la finale Italia – Inghilterra? Ti aspettiamo nei commenti!