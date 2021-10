E’ Finch uno dei film più attesi del periodo, in arrivo sulla piattaforma di streaming Apple TV+ per il 5 novembre, film di fantascienza con protagonista il grande Tom Hanks.

Il film, prodotto da Amblin Entertainment, è stato acquistato dalla Universal dalla Apple che lo propone quindi come perla del proprio catalogo.

Ma andiamo ad osservare più da vicino il trailer di Finch e a capire cosa ci racconta della trama del film.

Analisi del trailer e trama di Finch

Sin dalle prime immagini del trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo, scopriamo che Finch ci racconta un storia post-apocalittica. Il protagonista, interpretato da Tom Hanks, è l’unico uomo sopravvissuto ad una catastrofe che ha causato l’estinzione di massa dell’uomo sul pianeta Terra.

Finch vive da solo, quindi, con la sola compagnia di un cane e di un robot che ha lui stesso costruito. L’androide deve aiutarlo ad attraversare il paese per andare verso ovest, oltre le montagne. Lo spostamento dovrebbe aiutarlo ad evitare le devastanti tempeste che mettono in pericolo la sua sopravvivenza.

Ed è proprio la solitudine e la sopravvivenza che ci mostra il trailer di Finch, un film che promette di regalarci grandi emozioni, e che ci trasporta in una realtà spaventosa e realistica, grazie al sapiente uso della luce e della fotografia. Alla regia troviamo infatti Miguel Sapochnik (già conosciuto per Repo Men e alcuni episodi di Game of Thrones) mentre la sceneggiatura originale è di Craig Luck e Ivor Powell.

Finch è il film più atteso del momento proprio per la grande produzione che ha alle spalle (produzione di Robert Zemeckis) ma soprattutto per la presenza di Tom Hanks, unico e inestimabile protagonista della pellicola. Il film, come anticipato, uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Apple TV+ dal 5 novembre 2021.

E tu lo guarderai? Lascia un commento per dire la tua sul trailer di Finch.