Esce oggi, venerdì 24 febbraio 2023, il brano “Gelosa“, scritto dal producer di origini indiane Finesse (pseudonimo di Amritvir Singh) insieme a tre personaggi di spicco della scena rap attuale: Sfera Ebbasta, Shiva e Guè.

Vediamo allora subito il significato e il testo di questa canzone.

Significato di “Gelosa”

Come si può intendere già dal titolo, il tema principale del brano è la gelosia e più in generale i litigi che dominano un rapporto di coppia ormai instabile, in cui si vorrebbe legare a sé il proprio partner, essendo però allo stesso tempo consapevoli di tutti gli sbagli commessi in prima persona. Il desiderio è dunque quello di riuscire ad andare oltre tali contrasti, che non portano a nulla di buono, bensì allontanano sempre di più e sempre più irrimediabilmente.

Testo del brano

[Intro: Shiva]

Uoh

[Ritornello: Shiva]

Stase’ non dirmi di no, na, na, na, na

Stai con me dopo lo show, na, na, na, na

Voglio che posi l’iPhone, na, na, na, na

Non ci parliamo da un po’, na, na, na, na

Stasera possiamo bere e andare da me

Dopo spegnere la luce e guardare la TV

Non fare quella gelosa, na, na, na, na

So che vuoi dire qualcosa, lo stai facendo apposta

[Strofa 1: Shiva]

Vorrei poter ridarti tutte le lacrime

Penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di me

Non so come resistere al tuo sguardo in questi giorni

Non ho tempo per seguire tutti questi sogni

La mia anima è a metà, na, na, na, na

La copеrta è ancora vuota

La riempio con il fumo e con le bеvande viola

Na, na, na, na

Mentre tu ti fai le storie

Ho paura che non senti i tuoi rimorsi nella notte

[Pre-Ritornello: Shiva]

Vorrei incatenarti il cuore

Non lasciarlo più partire

Dormo con la Glock sotto al cuscino

Da quando non sei vicino

[Ritornello: Sfera Ebbasta]

Ti compro qualsiasi cosa, na, na, na

No, non chiedo quanto costa, na, na, na

Chiamate senza risposta, na, na, na

Sai che non lo faccio apposta, na, na, na

E tu che fai la gelosa

Dici che non me ne importa

Ho il tuo sapore in bocca

Non dirmi che è l’ultima volta

[Strofa 2: Guè]

Babe, non sbirciare dentro i miei DM

Puoi fare la gelosa, ma col tuo boyfriend

Sai che dove vado, schiaccio sì, come in Space Jam

E non metto niente meno che Isabel o Vivienne (G-U-È)

È da tempo che mi chiedi (Ah-ah)

Una canzone che parla di te (Yeah)

Me la scrivo stanotte dall’ultimo piano sorvolando tutta la cité (Uh)

Dopo solo tre bicchieri (Uh), ti ho baciata poi si è fatta l’alba

Eravamo solo fatti (Damn), mica fatti l’uno per l’altra (Ah-ah)

Lo vedo da come parli che qualcosa non va

Vola via con me a Parigi o Londra

Se vuoi il cielo, il cielo sia, stoppa questa gelosia

Na-na-na-na

[Pre-Ritornello: Sfera Ebbasta]

Ti compro qualsiasi cosa, na, na, na

No, non chiedo quanto costa, na, na, na

Chiamate senza risposta, na, na, na

Sai che non lo faccio apposta, na, na, na

[Ritornello: Sfera Ebbasta]

E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa

Ho il tuo sapore in bocca

Non dirmi che è l’ultima volta

[Outro: Sfera Ebbasta, Guè & Shiva]

Eh-eh-eh-eh

Na-na-na-na

Eh-eh-eh-eh

Na-na-na-na

Eh-eh-eh-eh

Na-na-na-na

Eh-eh-eh-eh

Na-na-na-na