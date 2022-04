Pubblicato lo scorso 8 aprile, “First class” è il nuovo singolo del rapper statunitense Jack Harlow.

Esso è il secondo estratto dell’album “Come home the kids miss you“, la cui data di uscita è prevista per il prossimo 6 maggio.

L’artista ha annunciato la produzione di “First class” mediante un post su Instagram il 31 marzo scorso, in cui ha affermato di “essere rinchiuso in studio per terminare un lavoro“.

Il brano ha ottenuto notevole successo già prima della pubblicazione: uno snippet pubblicato da Harlow su Tik Tok, infatti, è divenuto in poco tempo virale, soprattutto tra il pubblico femminile, cosa che è piaciuta molto all’autore, il quale in un’intervista ha dichiarato:

“Essere in grado di fare una canzone che piaccia alle donne è ciò che più conta per me”.

In “First class” è inoltre presente un campionamento vocale tratto dal brano “Glamorous” di Fergie, datato 2007, che compare nel ritornello.

Significato della canzone

“First class” è il racconto di un viaggio compiuto dall’autore insieme ad una compagna nei confronti della quale egli ha dei “piani” abbastanza espliciti.

Oltre a ciò, il brano parla anche di come lo stesso Harlow abbia raggiunto moltissimi traguardi grazie alla propria fama.

Il video musicale della canzone mostra una serie di polaroid rappresentanti l’artista intento a lavorare alla produzione del brano in studio di registrazione.

Traduzione del testo

[Intro: Jack Harlow]

Da sempre un G, fai il segno della L, sesso di mattina (o-r-o-u-s, sì)

E posso metterti in prima classe, in cielo

Posso metterti in prima classe, in cielo

Da sempre un G, fai il segno della L, sesso di mattina (o-r-o-u-s, sì)

E posso metterti in prima classe, in cielo

Posso metterti in prima classe, in cielo

[Verso 1: Jack Harlow]

Vedo tutta la città da questo balcone

Nel 2019 me ne stavo fuori liberamente, ma adesso la gente mi cerca

Non m’importa in quale confraternita stavi:

non puoi dominarmi, continua a sognare

Succo di ananas, le do seme dolce dolce dolce

So cosa le piace così continuo a sorridere

Hard drive pieno di rilevamento termico

Vuoi venire lo stesso giorno di Jack? Ripensaci

Non ti serve Givenchy, ti serve Gesù

Perché mi ignori? Voglio il motivo

Ho targhe nella posta, alta stagione

Un saluto ai miei lavoratori UPS che si assicurano che le riceva

Puoi farlo anche tu, credici.

[Ritornello: Jack Harlow & Fergie]

Da sempre un G, fai il segno della L, sesso di mattina (o-r-o-u-s, sì)

E posso metterti in prima classe, in cielo

Posso metterti in prima classe, in cielo.

[Verso 2: Jack Harlow & Polow Da Don]

(Sei pronta?) Sì, lo sono

Dicono: “Sei una superstar adesso”, beh suppongo di sì

Potresti essere uno importante, a meno che non lo sia già io

Okay, ammetto di esserlo

Spogliati pure, “Ok”

Okay vai bene, sei su ’Sunset’? “Sì”

Sto per venire okay, sono fuori okay

Questo stile di vita non ha tanti aspetti negativi

Eccetto la mancanza di tempo per la mia famiglia

Mi assicuro che non si riduca ancora

Ho visioni di mia madre che diceva: “Aspetta, questa casa è mia?”

Sarò onesto, sono al settimo cielo

Adesso li ho fatti salire sul carro, era ora

Non ho neanche tempo libero

Ogni volta che dico qualcosa, lei risponde: “Sì, bella idea”.

[Ritornello: Jack Harlow & Fergie]

Da sempre un G, fai il segno della L, sesso di mattina (o-r-o-u-s, sì)

E posso metterti in prima classe, in cielo

Posso metterti in prima classe, in cielo

Da sempre un G, fai il segno della L, sesso di mattina (o-r-o-u-s, sì)

E posso metterti in prima classe, in cielo

Posso metterti in prima classe.