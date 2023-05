“Flavio” è il nuovo singolo di Gazzelle, disponibile da Venerdì 19 Maggio 2023, stessa data del rilascio del nuovo disco di inediti intitolato “Dentro”.

Nel nuovo album Gazzelle ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In “Quello che eravamo prima” accanto a lui ritroviamo thasup, i due artisti sono uniti da una stima reciproca e hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega.

Nella canzone “Milioni”, dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan, finalmente Gazzelle e Fulminacci regalano a tutti una traccia che rimarrà nel cuore di molti. A sorpresa, invece, l’ultimo feat. è con Noyz Narcos in una meravigliosa celebrazione della loro città: “Roma”.

E sarà proprio la Capitale ad accoglierlo il prossimo 9 Giugno 2023, per l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno: per l’occasione porterà per la prima volta sul palco le canzoni del nuovo album “Dentro” e tutti i suoi più grandi successi.

Il significato di “Flavio” di Gazzelle

Flavio Bruno Pardini è il nome registrato all’anagrafe del cantautore Gazzelle ed è anche il titolo del nuovo singolo dove fa un bilancio della sua vita, della sua esistenza e delle sue giornate, che sembrano ripetersi in uno schema ben preciso.

Nel brano c’è anche spazio per una malinconia, legata ad una persona che ha fatto parte della sua vita e che adesso non è più accanto a lui. Tutto sembra fugace mentre intorno le persone ti incoraggiano, tifano per te, dandoti quell’energia di andare avanti che suona però finta.

Nel nuovo singolo si nota ancora di più la capacità propria dell’artista, di raccontarsi nella sua quotidianità attraverso la musica.

Il testo di “Flavio” di Gazzelle

Lunedì comincia tutto male

Che martedì vorrei solo sparire

Mercoledì ho pensato così tanto

Che giovedì potrei pure non farlo

Venerdì solo cazzate insieme

Il sabato mai stato bene

E poi domenica mi dico: “Dai

Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai”

Un’altra settimana, Repubblica mi chiama

Le cose che non dico, le dico solo a mamma

Comunque vada accannami

La mia vita è fatta di giorni vuoti

E staccati prima che mi stacchi

Che tutto si rovini, prima che il sole arrivi

Prima che i tuoi sorrisi diventino sospiri

Prima che te ne vai, promettimi se vai

Che non ritornerai, “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai”

E tutti insiemе: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insiemе: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E quante cose che non ho capito

E quanti dubbi sopra un SH

E poi di notte quando si fa buio

Mi sento l’ultimo sopravvissuto

La mattina solo occhiali neri

E il pomeriggio penso a quando c’eri

“Facci un sorriso, almeno uno, dai

Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai”

Un’altra settimana, un’altra che s’è data

Le str0nze che non lasci ti lasciano per strada

Comunque vada arrangiati

La mia vita è fatta di sogni grossi

E stancati prima che mi stanchi

Che tutto si rovini, prima che il mondo giri

Prima che i tuoi adesivi diventino papiri

Prima che te ne vai, promettimi se vai

Che non ritornerai mai, mai, mai

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

(E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”)

(E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”)

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Flavio, dai, Fla’”

