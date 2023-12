Quanti follower ha perso Chiara Ferragni dopo lo scandalo dei pandoro Balocco e la multa dell’Antitrust?

Il 19 dicembre YouTrend aveva riscontrato una perdita dello 0.1% dei fan totali nei quattro giorni successivi. Il trend negativo non si è fermato, infatti dal 15 Dicembre ad oggi il contatore dei follower è sceso di 94.505 unità.

Il numero degli utenti che hanno abbandonato l’influencer è decisamente più alto e non è dato saperlo con certezza, questo perché nel frattempo si sono aggiunti nuovi follower. C’è chi potrebbe aver deciso di seguire l’account per rimanere aggiornato sulla vicenda, mentre rimane il dubbio riguardo ai bot e a un probabile acquisto diretto o indiretto di follower.

Chiara Ferragni e i follower appena creati

Al momento non si conosce con certezza l’effettivo numero di utenti che hanno deciso di abbandonare Chiara Ferragni a seguito dello scandalo. Questo perché, come spiegato in precedenza, l’unico dato che abbiamo è quello dei follower totali, che includono anche quelli arrivati negli ultimi giorni.

Tra questi, però, ci sono delle particolarità, infatti alcuni sono stati appena creati e sarebbero di dubbia provenienza.

Instagram ci permette, al momento, di visualizzare gli ultimi account che hanno deciso di seguire l’influencer. Effettuando un controllo al volo, nel preciso momento in cui viene preparato questo articolo, gli ultimi follower sono stati creati a dicembre 2023 e hanno pubblicato i primi post nell’ultima mezz’ora: riguardano presunte giovani ragazze.

C’è chi potrebbe sostenere che dietro a questi account ci sia un effettivo acquisto di follower da parte dello staff di Chiara Ferragni. Non risulta possibile attribuire un’operazione del genere alla stessa influencer o ai suoi collaboratori per un semplice fatto: chiunque, per dispetto o meno, potrebbe decidere di “pompare” il suo account con follower falsi.

E tu cosa ne pensi dei follower di Chiara Ferragni? Lascia un commento!