I Follya sono un gruppo musicale nato a Roma e che è diventato famoso nel 2013, con il nome dei Dear Jack, partecipando ad Amici di Maria De Filippi dove hanno vinto il premio della critica giornalistica e dove sono stati il primo gruppo musicale ad essere ammesso al talent show. Capitanati dalla voce di Alessio Bernabei, sono uno dei gruppi più amati nel nostro paese.

Voce di brani come Morto per te, Caramelle, Domani è un altro film, La pioggia è uno stato d’animo, Non importa di noi fino a Un bacio a mezzanotte e Contatto. Ed oggi i Follya sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 marzo, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Mister che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Possiamo affermare che Mister è un manifesto per le generazioni più giovani, quelli che si vedono sempre messe da parte e raramente prese sul serio. Il brano è stato scritto dai Follya e prodotto dai Room9.

Il gruppo Follya

Il significato di Mister

Mister, il nuovo singolo dei Follya, parla del fatto che i più giovani vengano spesso messi in panchina, mentre loro invece non vedono l’ora di mettersi in gioco e mostrare il loro valore. I Follya hanno scelto la metafora sportiva, ben nota a tutti, per potersi rivolgere a chiunque si trovi nella posizione di poter decidere chi fa che cosa e perché. Si riferisce a tutti coloro che non hanno più intenzione di essere degli spettatori del proprio futuro, ma vogliono avere la possibilità di mostrare le loro qualità. A tal proposito il gruppo afferma che:

“Scrivere questo brano è strato come prendere a pugni un muro, uno sfogo. È la descrizione della vita degli artisti nel 2023, con tanto di paure ed insicurezze rispetto ad una società che vive di pregiudizi. È un grido a favore di tutte le persone che lavorano giorno e notte con l’unico obiettivo di essere ascoltate senza dover scendere per forza a compromessi. Mister vuole essere una luce strobo in un mondo buio che spesso ti volta le spalle”.

