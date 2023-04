Camilla Magli inizia a scrivere il secondo capitolo del suo percorso con il nuovo singolo “Forever Young” prodotto da RCA Numero Uno eSony Music Italy.

La cantautrice è tra i nuovi artisti che fanno parte della terza edizione di Spotify Radar Italia, il programma globale nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

“Sono super contenta, commenta, di avere questa grande opportunità di far conoscere la mia musica e farò del mio meglio per viverla a pieno insieme ad altri musicisti bravissimi!”’

“Forever Young” arriva meno di un anno dopo “Club Blu” , EP d’esordio dell’artista che contiene i singoli “Knock Out” feat. Big Mama, “Kanye West” feat. Bresh e “Il fumo uccide”.

In “Club Blu” Camilla ci ha accompagnato per mano nel racconto del viaggio che è stata la sua vita finora, attraversando la storia delle sue esperienze personali, da quelle positive a quelle negative, soffermandosi ad osservare da lontano i cambiamenti del passato, analizzando il rapporto conflittuale con se stessa e con gli altri.

E poi ancora il trasferimento dal paesino piccolo del sud alla metropoli, dipingendo momento dopo momento la sua crescita interiore. Temi con cui la cantautrice è riuscita a raccontare il suo modo di vedere il mondo, dando voce allo stesso tempo a se stessa e agli altri.

Il significato di “Forever Young” di Camilla Magli

Il viaggio di “Forever Young” parte da un film, l’omonima pellicola di Valeria Bruni Tedeschi, in cui l’attrice racconta da un lato un sogno che finalmente si realizza, dall’altro uno che si spezza. Nonostante la vita sia costellata da eventi sia positivi che negativi, “Forever Young” porta con sé un sentimento di speranza verso il futuro: lottare per raggiungere un sogno vuol dire anche trovare il coraggio di superare le proprie paure.

“Il film è stato uno spunto di riflessione unitamente a quello che sta accadendo in molte parti del mondo: le proteste, la lotta per la difesa della libertà e dei principi ci mantengono giovani per sempre, racconta Camilla Magli, credo sia importante avere il coraggio di continuare a sognare, a ribellarsi e ad affrontare le nostre paure.”

Ed è proprio “il sapore della libertà” che pervade tutto il brano, dalle parole della cantautrice ai synth che lo attraversano, fino alle ali spiegate dell’aquila nella cover.

E tu coda ne pensi di “Forever Young” di Camilla Magli? Scrivilo nei commenti!