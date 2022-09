A distanza di tre anni dall’album di debutto “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, uscito nel 2019 e contenente anche il successo “Someone You Loved”, Lewis Capaldi è tornato sul panorama musicale con il nuovo singolo “Forget Me”, disponibile dal 9 Settembre su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta di un brano più energico delle sue canzoni precedenti. Scherzosamente Lewis Capaldi riferisce di aver voluto proporre una canzone decisamente più ritmata rispetto ai suoi grandi classici a causa dell’impressione avuta durante alcuni concerti: “Ho notato che i miei brani lenti meno conosciuti facevano sembrare gli spettatori e la folla come se dovessero addormentarsi da un momento all’altro”.

Il cantautore scozzese ha tuttavia rassicurato i fan che non intende cambiare il genere delle sue canzoni e che in cantiere ci sono anche brani lenti come nei canoni del repertorio storico.

Il significato di “Forget me” di Lewis Capaldi

Con “Forget Me“, Lewis Capaldi cerca di raccontare la fine di una esperienza amorosa, declinata alla narrazione pop romantica. Il cantautore, infatti, per scrivere questo brano si è ispirato alla rottura con una ex compagna. In quell’occasione Capaldi passò dei momenti difficili, complice il senso di frustrazione dovuto al fatto che la ex avesse superato meglio la rottura.

È lo stesso cantautore scozzese a descrivere in questo modo il suo ultimo brano:

“Forget Me è una canzone molto cara al mio cuore e penso si tratti del mio miglior brano fino ad ora. Racconta della fine di una relazione che ho vissuto in prima persona. Dopo un anno, l’unico reale contatto che avevo con la mia ex era vedere come viveva dopo di me nelle foto che mi uscivano dal suo profilo Instagram. Ero arrivato ad un punto in cui mi sentivo distrutto, mentre lei invece sembrava aver superato tutto alla grande, divertirsi e avere successo, e odiavo tutto ciò. Mi sembrava ingiusto nei miei confronti che lei apparisse così felice mentre io mi distruggevo, e temevo che mi avesse rimosso completamente dalla sua vita. Così ci ho scritto una canzone sopra”.

La traduzione di Forget Me” di Lewis Capaldi

I giorni fanno male e le notti sono lunghe

Due anni e ancora non te ne sei andata

Immagino che sto ancora resistendo

Trascini il mio nome attraverso la terra

In qualche modo però non fa male

Immagino che stai ancora resistendo

Hai detto ai tuoi amici che mi vuoi morto

E hai detto che ho sbagliato tutto

E non hai torto

Bene, prenderò tutto il vetriolo

Ma non il pensiero che tu vada avanti

Perché non sono pronto

Per scoprire che sai come dimenticarmi

Preferirei sentire quanto ti penti

E prega Dio di non incontrarmi mai

Allora dimenticami

Oh-ooh-oh, odio sapere di averti fatto piangere

Ma mi piace sapere che ti passo per la mente, piccola, oh io

Anche dopo tutto mi rovinerebbe ancora

Scoprire che sapresti come dimenticarmi

Anche dopo tutto questo tempo

I giorni fanno male e le notti sono grigie

Il mio cuore è ancora al tuo posto, piccola

Immagino di sentirmi ancora lo stesso

Sappi che non puoi sopportare la mia faccia

Alcune cicatrici non le puoi cancellare, piccola

Immagino che tu provi ancora la stessa cosa

Bene, prenderò tutto il vetriolo

Ma non il pensiero che tu vada avanti

Perché non sono pronto

Per scoprire che sai come dimenticarmi

Preferirei sentire quanto ti penti

E prega Dio di non incontrarmi mai

Allora dimenticami

Oh-ooh-oh, odio sapere di averti fatto piangere

Ma mi piace sapere che ti passo per la mente, piccola, oh io

Anche dopotutto mi rovinerebbe comunque

Per scoprire che sapresti dimenticarmi

Anche dopo tutto questo tempo

Non sono pronto a lasciarti dimenticare me, a lasciarti dimenticare me, a lasciarti per, oh-ooh-oh

Non sono pronto a lasciarti dimenticare me, a lasciarti dimenticare me, a lasciarti per, oh-ooh-oh (anche dopo tutto questo tempo)

Non sono pronto a lasciarti dimenticare me, a lasciarti dimenticare me, a lasciarti per, oh-ooh-oh

Non sono pronto a lasciarti dimenticare me, a lasciarti dimenticare me, a lasciarti per, oh-ooh-oh

Perché non sono pronto

Per scoprire che sai come dimenticarmi

Preferirei sentire quanto ti penti

E prega Dio di non incontrarmi mai

Allora dimenticami

Oh-ooh-oh, odio sapere di averti fatto piangere

Ma mi piace sapere che ti passo per la mente, piccola, oh io

Anche dopotutto mi rovinerebbe comunque

Scoprire che sapresti dimenticarmi

Anche dopo tutto questo tempo

